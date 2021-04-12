Для любителей алкоголя! 5 товаров с AliExpress, которых вам не хватает на карантине

Начался второй год карантина дома! Большинство любителей алкоголя за период пандемии стали барменами со стажем, так как натренировали скиллы в приготовлении коктейлей, а другие – сомелье, которые умеют выбирать вино, и проводить дегустации. Но рутина с алкоголем дома на выходных многим все же надоела.

Хочется, чтобы не ты наливал, а тебе (как принято в барах) и пил не из типичных бокалов розе, а из особого. Поэтому мы подготовили 5 оригинальных товаров для любителей алкоголя, которые разнообразят "церемонии" на выходных.

Спойлер: ваши друзья оценят, а вы будете жалеть, что не воспользовались ранее.

Когда стандартного бокала мало

Насадка в форме бокала для бутылки – идеальный вариант для тех, кто не любит ждать, пока кто-то нальет еще напитка. Вангуем, после увиденного продукта вы вспомнили популярный мем и цитату – "Дорогой, я выпью только 1 бокал и все". Если приобретете такой "бокал", то ваш формат питья станет нетипичным, но и алкоголя будете выпивать больше. Возьмите это во внимание!

Насадка для бутылки алкоголя / Фото: aliexpress.com

Насадку используют не только для вина, но и для пива и других напитков. Словом, покупайте – подойдет на разные случаи жизни и настроения. Но учтите возможные "против" продукта.

Цена бокала – 200 гривен.

Если вы хотите, чтобы всегда было под рукой

Бокалы и дозаторы для алкоголя – не ваша история? Приобретите браслет со специальным дном, куда можно налить любимый алкоголь. А если вы еще и аксессуары носить любите, то данный вариант идеальный для вас!

Браслет для алкоголя / Фото: aliexpress.com

Варианты браслетов / Фото: aliexpress.com

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Формат для питья не только удобный, но и стильный. Инсайтом не злоупотребляйте и одевайте только в особых случаях, например, когда друзья придут в гости.

Цена аксессуара – 350 гривен.

Когда не хватает бармена дома

Пить алкоголь в атмосферных барах в карантин – это была традиция многих (особенно на выходных). Сейчас все остались дома и кухня или гостиная стала аналогом бара, где наливают! И, как показывает практика – юзают домашний бар для питья чаще, чем заведения в карантин. Но существует одно "но" и отличие: отсутствие бармена, который наливает. Для домашних барменов рекомендуем приобрести механизм для разлива напитков. Он сделает их вечер более релаксирующим, так как им не нужно будет разливать каждому – за них это сделает наливайка.

Наливайка для дома / Фото: aliexpress.com

Вангуем, большинство домашних барменов выдохнули с облегчением и рады такому "инсайту". Но заметьте: наливайка подойдет не для всех напитков, а только для формата питья залпом. Например, наливки, водки, текилы или иных вариантов, которые употребляют без добавок.

Цена наливайки – 100 гривен.

Если пойти по дополнительную бутылку лень

Любителям пива и сидра с историей передаем привет! Нашли для вас дозатор, который вы любите заказывать в пабах, чтобы наслаждаться напитком. Почему бы вам не воспользоваться им и дома? Он облегчит жизнь и апгрейдить типичное употребление напитка.

Дозатор для пива / Фото: aliexpress.com

Представьте ситуацию: вы, дозатор для напитка и включен любимый фильм. И без лишних мыслей типа "Опять надо идти за второй бутылкой". Но не переусердствуйте, так как похмелье утром из-за перебора алкоголя никто не отменял.

Цена дозатора для пива – 450 гривен.

Кстати, один из инсайтов выше вы можете купить для подарка родным. Но если они не пьют – воспользуйтесь апрельским календарем с нашими идеями! Там найдете вариант сюрприза, который поразит получателя.

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