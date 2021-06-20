Какая вечеринка лучше всего подойдет вашему знаку зодиака

Летом-2021 можете не думать, какую вечеринку посетить, потому что звезды предсказали вашу тематику! И она идеально впишется в ваш план не только на теплый сезон, но жизнь

Какая вы вечеринка по знаку зодиака / Фото: Pexels

Лето – сплошная вечеринка! И ни один теплый месяц не обойдется без веселья с коктейлями в тематических костюмах. Поэтому мы рассказали, какая вечеринка подойдет каждому знаку зодиака по его характеру и жизненным позициям. Узнайте, какое веселье вам предсказали звезды и готовьте специальный лук. И, конечно, читайте календарь лайфхаков от Life Сегодня — там найдете нескучные идеи для отдыха летом.

Овен

Всегда уверены в себе Овны любят быть в центре внимания! Этому знаку зодиака подойдет вечеринка в стиле церемонии награждения "Оскар". Чего только стоят луки дресс-кода black tie. И, конечно, красная дорожка на которой Овны фантастически будут выглядеть и выделяться.

Телец

Консервативным Тельцам звезды предсказали давно знакомую им вечеринку, ведь те любят переигрывать старые сюжеты. Пижамное пати – их выбор, но они его каждый раз апгрейдят и влюбляются в атмосферу по-новому.

Близнецы

Этот знак зодиака, как никто другой известный своим непостоянством! Поэтому и вечеринка Близнецов в стиле сериала "Секс и город". Где Кэрри Брэдшоу и ее подруги упорно пили "Космополитен" в новых барах, надевали блестящие наряды и не раз меняли планы вечера и действовали спонтанно. Последнее – это о типичных Близнецах.

Рак

Раки редко "открываются" другим людям и вступают в близкие эмоциональные отношения. Знаку зодиака подойдет вечеринка в стиле Венецианского карнавала. Где гости в маску не рассекречивают себя и в то же время держат на расстоянии друг друга. И точно не в формате "Оскара", но если у Раков хорошее настроение, то они и хиппи-вечеринку устроят.

Лев

Знак зодиака любит управлять людьми и шокировать публику своими решение и появлением не без экстравагантного образа, конечно же. Его вечеринка – однозначно американская, как в лучших комедиях. Где выпивки больше, чем приглашенных гостей, а запланированные активности, как в популярных фильмах.

Дева

Любитель перфекционизма и придирчивый знак зодиака – Дева. Поэтому White party – идеальный выбор для нее, где все в белых тонах и с идеальной программой и инсталляциями. А еще вечер должен быть почасово расписан, а на луках гостей только белый цвет.

Весы

Жизнь Весов – баланс и гармония, которые сопровождают их ежедневно. Им подойдет гавайская вечеринка, которая тоже не обойдется без перечисленного. Теплая погода, гости в тематическом дресс-коде и вкусные коктейли будут способствовать незабываемому празднику. И Весы еще раз убедятся, что рабочие часы подготовки пошли только на пользу.

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Скорпион

Этот знак загадочный, но в то же время Скорпион любит много внимания! Поэтому удачная вечеринка для него в стиле "Великого Гэтсби", дресс-код которой автоматически вернет гостей в 20-й век. И не без джазового плей-листа. Он будет сопровождать в течение вечера и с помощью музыкальных аккомпанементов атмосфера мероприятия мысленно перенесет в киноленту "Великого Гэтсби".

Стрелец

Активные и открыты для приключений Стрельцы любят путешествия во всех проявлениях и новые впечатления. Для них удачной будет вечеринка "Путешествие во времени", где они смогут выбрать лук и период по своему усмотрению. Они будут колебаться между 80 и 90-ми годами, но выберут время, лук которого и плей-лист не разочарует.

Козерог

Спокойному и уверенному в себе Козероге подойдет вечеринка в стиле Поттерианы. Конечно, необязательно покупать мантии и сову, но несколько сладостей из популярной ленты (как конфеты со странными вкусами земли и перца) еще как нужно. И не без специальной формы Гриффиндора или Слизарена. В конце вечеринки будет неожиданный финал, как и во всех частях легендарного кино.

Водолей

Для творческих Водолеев, которые ненавидят рутину – вечеринка в стиле "Диско". Там не обойдется без образов, неожиданного плей-листа, где каждый услышит знакомую песню. И, конечно, не без зажигательных танцев, которые дополнят атмосферу.

Рыбы

Мудрым и с хорошей интуицией рыбам бесспорно подойдет казино-вечеринка. На которой не обойдется без азартных игр, где Рыбы не раз победят, а на фоне будет играть блюз или джаз. Гости придут в луках с красной, черной или белой палитрой цветов, и не без коктейльных историй на баре.

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