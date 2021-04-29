Дизайнер создал коллекцию модной одежды на основе еды, напитков и чистящих средств

28-летний чилийский дизайнер Фелипе Кавьер после очень длительной самоизоляции и изнурительной борьбы с одиночеством начал выходить из депрессии с помощью весьма необычного способа. Парень создает модные наряды, вдохновившись различными предметами домашнего обихода – от чистящих средств до еды и напитков. И это, мягко говоря, впечатляет.
Нестандартное мышление помогло Фелипе стать популярным в Instagram. Подписчикам и друзьям очень нравится его творческая внешность и креативные идеи.
Life Сегодня выбрали самые неожиданные образы Фелипе Кавьера. Нам кажется, это новое слово в индустрии моды.
1. Для тех, кто любит мыть посуду
2. Еще одна идея
3. Для любителей алкогольных коктейлей
4. Чистота в моде!
5. Весьма необычное сочетание цветов
6. Как круто!
7. Немного траура
8. Очень яркий образ
9. Огонь!
10. Ну и полный экстрим
Напомним, подруги с 50-килограммовой разницей в весе носят одинаковые наряды. Кроме этого, мы писали, как женщина вызвала полицию из-за "чересчур откровенного" наряда соседки.
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