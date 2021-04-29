Дизайнер создал коллекцию модной одежды на основе еды, напитков и чистящих средств

28-летний Фелипе Кавьер из Чили пошил очень стильные наряды, вдохновившись различными предметами домашнего обихода. Это, мягко говоря, впечатляет!

28-летний чилийский дизайнер Фелипе Кавьер после очень длительной самоизоляции и изнурительной борьбы с одиночеством начал выходить из депрессии с помощью весьма необычного способа. Парень создает модные наряды, вдохновившись различными предметами домашнего обихода – от чистящих средств до еды и напитков. И это, мягко говоря, впечатляет.

Нестандартное мышление помогло Фелипе стать популярным в Instagram. Подписчикам и друзьям очень нравится его творческая внешность и креативные идеи.

Life Сегодня выбрали самые неожиданные образы Фелипе Кавьера. Нам кажется, это новое слово в индустрии моды.

1. Для тех, кто любит мыть посуду

Фото: Instagram | FELI FAXION

2. Еще одна идея

Фото: Instagram | FELI FAXION

3. Для любителей алкогольных коктейлей

Фото: Instagram | FELI FAXION

4. Чистота в моде!

Фото: Instagram | FELI FAXION

5. Весьма необычное сочетание цветов

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Фото: Instagram | FELI FAXION

6. Как круто!

Фото: Instagram | FELI FAXION

7. Немного траура

Фото: Instagram | FELI FAXION

8. Очень яркий образ

Фото: Instagram | FELI FAXION

9. Огонь!

Фото: Instagram | FELI FAXION

10. Ну и полный экстрим

Фото: Instagram | FELI FAXION

Напомним, подруги с 50-килограммовой разницей в весе носят одинаковые наряды. Кроме этого, мы писали, как женщина вызвала полицию из-за "чересчур откровенного" наряда соседки.