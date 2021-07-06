Директор М1 оправдался за вырезанный из эфира поцелуй MELOVIN с парнем

Генеральный директор телеканала М1 Сергей Перцев заявил, что поцелуй MALOVINа не вырезали, а просто перфоманс заранее не утвердили

М1 объяснили, почему поцелуй Меловина с мужчиной на Atlas Weekend не попал в трансляцию канала / Фото: instagram.com/melovin_official

Певец MELOVIN, чей каминг-аут на фестивале Atlas Weekend обсуждают со вчерашнего вечера, пожаловался на то, что канал M1 вырезал из эфира момент его поцелуя с мужчиной. Генеральный директор телеканала Сергей Перцев ответил на претензии MELOVIN и его поклонников.

Украинская общественная организация KyivPride у себя в Instagram написала, что М1 в своих аккаунтах удаляют негативные комментарии о ситуации с MELOVIN.

Они подчистили все негативные комментарии, наш тоже, – говорится в сообщении KyivPride.

Скриншот: instagram.com/stories/kyivpride

Вскоре Генеральный директор телеканала М1 Сергей Перцев написал на своей странице в Facebook, что канал ничего не вырезал, просто режиссер трансляции не был предупрежден о планах певца, дабы это могло попасть в эфир.

Чтобы перформансы на сцене показывало телевидение про них надо сообщать за ранее. Какой же это каминг-аут если режиссер ПТС про него не знал? Как говорится, как каминг-аут подготовишь, так на нем и поплывешь. А про то, что М1 что-то там вырезал или имеет личное к житью-бытью людей, было реально обидно, – написал Сергей Перцев.

В соцсетях на каминг-аут Меловина отреагировали по-разному: многие поклонники его поддержали, а некоторые пользователи Сети не стеснялись выражаться негативно.

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