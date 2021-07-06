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MELOVIN поцеловался с парнем на Atlas Weekend: как реагируют в соцсетях

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
6 июля, 10:43
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Украинский певец совершил каминг-аут, но кадры с его поцелуем вырезали из эфира, а в соцсетях артиста обвиняют в том, что он хайпит на острой теме
В соцсетях отреагировали на поцелуй MELOVIN с парнем
В соцсетях отреагировали на поцелуй MELOVIN с парнем / Фото: YouTube, instagram.com/melovin_official

Во время своего выступления на фестивале Atlas Weekend украинский певец MELOVIN поддержал представителей ЛГБТ и прямо на сцене поцеловался с девушкой, а затем с парнем. Он также достал флаг ЛГБТ, размахивая им под аплодисменты и крики публики.

Но кадры с каминг-аутом Меловина вырезали из эфира одного из украинских телеканалов. На это сам артист пожаловался у себя в Instagram.

Для меня не имеет значения, цвет, вера или пол, ведь любить нужно человека, тело, душу, – написал MELOVIN .

Он добавил, что не хотел бы жить в стране, где борьба за свои права и свободу подпадает под цензуру.

В комментариях к этой публикации поклонники MELOVIN выразили свою поддержку:

  • "В свободной демократической стране каждый должен быть свободным. Ты – смелый, лучший. Мы поддерживаем твой выбор, позицию и свободу"
  • "Молодец, брат, горжусь"
  • "Мэл, ты невероятный, я тебя обожаю всем сердцем"
  • "Как говорил классик – Борітеся – поборете"
  • "Первый украинский артист, который не побоялся показать настоящего себя"

Скриншот: instagram.com/melovin_official

Скриншот: instagram.com/melovin_official

Скриншот: instagram.com/melovin_official

Но не все положительно высказываются о каминг-ауте артиста. Вот, что пишут другие пользователи Сети:

  • "Я все понимаю, но бл*..."
  • "Что не сделаешь ради дополнительного хайпа"
  • "Чувак объявил о том, что он болен, а народ "вау", "смело", "молодец"
  • "А вроде казался нормальным певцом, теперь его забросают камнями и правильно"

Скриншот: YouTube

Скриншот: YouTube

Скриншот: YouTube

MELOVIN и ранее выказывал поддержку ЛГБТ, а на вопросы о его нетрадиционной ориентации, отвечал, что на такие слухи ему плевать и они его абсолютно не смущают.

Недавно MELOVIN прокомментировал слух о том, что он якобы спит с Андреем Данилко.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

"В это же время такая любовь не признается кем-то, блокируется и просто не выпускается в эфир. Неужели борьба за свои права и свободы должна иметь цензуру? Если нет, то я безусловно поддерживаю вас. А если да, то я не уверен, что хочу существовать в таком будущем Украины"

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