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Экс-подружка Канье Уэста в сине-оранжевом платье закрыла показ от-кутюр в Париже (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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4 июля, 19:33
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32-летняя Джулия Фокс блистала на показе французского бренда Patou, тем самым задав тон предстоящей Неделе моды в Париже. Смотрите фото
Джулия Фокс в показе Patou весна-лето 2023
Джулия Фокс в показе Patou весна-лето 2023 / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня в Париже стартовала Неделя моды от-кутюр. Всего несколько дизайнеров решили представить свои коллекции сезона весна-лето 2023 до официального открытия, среди них оказался и бренд Patou. Похоже, так креативный директор бренда Гийом Анри решил представить свой первый проект для французского бренда, создав ажиотаж на набережной Quai du Marché-Neuf в четвертом округе Парижа.

Patou весна-лето 2023
Patou весна-лето 2023 / Фото: Vogue

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В коллекции дизайнер продемонстрировал множество женственных нарядов, популярных и неподвластных времени силуэтов, игру объема, золотые украшения и аксессуары с логотипами. Так Гийом прославил своих муз. А кто лучше Джулии Фокс воплощает этих современных муз?

Patou весна-лето 2023
Patou весна-лето 2023 / Фото: Vogue

Бывшая девушка Канье Уэста стала настоящей звездой после разрыва с рэпером. Ее желают видеть не только в первом ряду именитые дизайнеры, но и на подиуме. Актриса стала приглашенной моделью, которой поручили закрыть показ бренда в сине-оранжевом платье с графическим принтом.

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Джулия Фокс в показе Patou весна-лето 2023
Джулия Фокс в показе Patou весна-лето 2023 / Фото: Vogue

Похоже, прием Patou удался, ведь фото Джулии быстро распространились по социальным сетям, а сам показ задал тон предстоящей Неделе от-кутюр.

Джулия Фокс в показе Patou весна-лето 2023
Джулия Фокс в показе Patou весна-лето 2023 / Фото: Vogue

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Patou весна-лето 2023
Patou весна-лето 2023 / Фото: Vogue

Patou весна-лето 2023
Patou весна-лето 2023 / Фото: Vogue

Patou весна-лето 2023
Patou весна-лето 2023 / Фото: Vogue

Patou весна-лето 2023
Patou весна-лето 2023 / Фото: Vogue

Patou весна-лето 2023
Patou весна-лето 2023 / Фото: Vogue

Patou весна-лето 2023
Patou весна-лето 2023 / Фото: Vogue

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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