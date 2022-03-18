Дети Украины за мир! Присоединяйся к онлайн-флешмобу – закроем небо вместе

Образовательный центр Верховной Рады запускает Всеукраинский онлайн-флешмоб "Дети Украины за мир" / Фото: instagram.com/education_center_of_vru/

Дети по-особенному чувствуют все, что сейчас происходит у нас в Украине, хотя нам иногда кажется, что совсем маленьким куда проще справляться со стрессом, но это не так. Им очень сложно и ради них мы должны приложить все усилия, чтобы война поскорее закончилась. Образовательный центр Верховной Рады запускает Всеукраинский онлайн-флешмоб "Дети Украины за мир"!

Главный месседж, который Украина транслирует на весь мир: "Закройте небо над Украиной – сохраните жизнь!". Ведь именно закрытое небо может гарантировать нам безопасность, а главное – безопасность для наших детей.

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Ежедневно в мире говорят об украинских детях, которые должны иметь шанс на будущее, но почему-то продолжают о нем просить, как о чем-то невероятном. Они неустанно привлекают внимание международного сообщества к Мировой катастрофе собственным творчеством и вызывают слезы из-за понимания, какими взрослыми стали за недели войны, потеряв детство.

Образовательный центр Верховной Рады запускает Всеукраинский онлайн-флешмоб "Дети Украины за мир" / Фото: instagram.com/education_center_of_vru/

В рамках национального флешмоба "Дети Украины за мир", Образовательный центр Верховной Рады предлагает детям любого возраста с помощью творчества призвать международное сообщество закрыть небо над Украиной.

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С детальными правилами участия в акции можно познакомиться в Facebook и Instagram.

Также с помощью этих социальных сетей организаторы акции будут собирать все работы участников и публиковать их на официальных каналах коммуникации Верховной Рады и Образовательного центра, чтобы Украину и наших детей услышал весь мир!

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