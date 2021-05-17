День вышиванки в Украине: история и традиции праздника

День вышиванки / Фото: Depositphotos

В третий четверг мая, 20-го числа, Украина отмечает День вышиванки-2021. Примечательно, что этот праздник национальной одежды насчитывает 15 лет. Что это за день, с какими событиями он связан и какие традиции соблюдаются в этот праздник, читайте в нашей статье.

Также не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Читайте также: Вышиванка DAY пройдет на лучшей смотровой площадке Киева: все подробности праздника

День вышиванки: история и значение праздника в Украине

Впервые с инициативой отмечать День вышиванки в Украине выступила в 2006 году студентка Черновицкого национального университета Леся Воронюк. На эту идею ее вдохновил внешний вид ее друга, который постоянно носил вышиванку.

Девушка решила сама воплотить в жизнь такую интересную традицию и предложила своим однокурсникам в один из дней прийти на занятия в национальной сорочке. Тогда же в вышиванки нарядились и студенты, и преподаватели.

Вышиванка / Фото: Pixabay Реклама

Вскоре эта студенческая инициатива волной прокатилась по всей Украине, и теперь в теплый весенний день на улицах многих городов страны все чаще можно увидеть людей, одетых в этот национальный украинский наряд.

При этом история вышиванки в Украине насчитывает уже не одну сотню лет. В каждом регионе сохранялась своя специфика, цвета, орнамент и техника выполнения вышивки. Через эти узоры и рисунки наши прабабушки стремились привлечь в семью благополучие и любовь. А сами вышиванки считались оберегом и символом красоты.

День вышиванки – это нарядный праздник, который призван сохранить исконные народные традиции, а также содействовать единству и культурному возрождению всего многонационального украинского народа.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.