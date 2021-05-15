День семьи в трогательных фото украинских телеведущих

Семья играет особую роль в жизни каждого. Но чтобы описать самое важное – не обязательно быть многословным. К Международному дню семьи, который традиционно отмечают 15 мая, ведущие новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" поделились, что для них значит семья и показали трогательные фотографии с самыми родными.

"Семья – это точка опоры и островок безопасности. Это место, где любовь оберегает от суеты и внешних проблем. Это место, где ты можешь быть собой. Это люди, которых ценишь превыше всего", – рассказала Анна Панова.

Анна Панова с семьей

Фото: пресс-служба

"Источник вдохновения, двигатель ваших свершений, место силы и единства, это как ваша рука, сердце, глаза, семья – это сам ты", – отметил Максим Сикора.

Максим Сикора с семьей

Фото: пресс-служба

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"Семья – это поддержка. То, что держит в самых сложных ситуациях", – поделилась Марина Кухар.

Марина Кухар с семьей

Фото: пресс-служба

"Семья – это радость и покой, эмоция и настроение, счастливое прошлое и уверенное будущее, это – смысл жизни!" – рассказал Олег Панюта.

Олег Панюта с семьей

Фото: пресс-служба

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