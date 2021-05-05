День матери-2021: что подарить маме в праздник

Что можно подарить маме от дочки в День матери / Фото: Pexels

Близится милый, добрый семейный праздник – День матери, который в 2021 году удачно выпадает на праздничное воскресенье, 9 мая. Как поздравить самого родного и близкого человека и что подарить маме от дочки и сына, сообща или по отдельности, купить или сделать своими руками, бюджетное, небанальное, трогательное, приятное и полезное? Читайте интересные варианты подарков и полезные советы в нашей статье.

Как определиться с подарком для мамы? Самый простой вариант – это спросить у нее самой, что ей нужно. Но такой подарок будет выглядеть, как обычная покупка вещи в дом. Если же вы хотите сделать маме сюрприз и подарить ощущение праздника, то придется выбирать презент самостоятельно, исходя из своих наблюдений, что может обрадовать родного человека.

А еще смотрите идеи лучших подарков на День матери и другие праздники мая в нашем календаре и не забывайте поднимать настроение родным и близким людям.

Как поздравить маму, если увидеться нет возможности? Можно по старинке написать ей от руки милое и доброе бумажное письмо. Можно позвонить ей, конечно же, лучше по видеосвязи. А еще можно организовать доставку праздничного букета, сладостей, подарочного сертификата или выбранного вами подарка в День матери.

Что можно подарить маме в ее праздник: фотографии

Большинство мам – натуры романтичные и сентиментальные, особенно если дело касается их детей и внуков. Рассматривать любимые семейные фотографии и вспоминать яркие моменты жизни, связанные с родными – один из лучших вариантов времяпровождения.

Подарите маме семейные фото / Фото: Pinterest

Составьте альбом, сделайте эффектный коллаж или картину, купите электронную фоторамку, смонтируйте фильм со своими старыми и свежими фото, которых мама еще не видела – она, конечно же, обрадуется такому подарку.

Что подарить маме своими руками на День матери

Удачный вариант подарка родному человеку – это hand made. Вам даже не придется никуда выходить из дому, а все необходимые материалы можно найти под руками. Что подарить маме своими руками от дочки?

Подарок маме своими руками в праздник / Фото: Pinterest

К примеру, эксклюзивную сумку, и даже не одну, можно пошить из старых джинсов, ненужной курточки, вышедшей из моды юбки и других вещей, а также их комбинирования. А за основу разумно взять выкройку маминой любимой, но уже изношенной сумки. Декором послужат пуговицы, ленты, банты, тесьма, бусины, кусочки кожи и т.д.

Эксклюзивный подарок маме в мамин день

Что еще можно подарить маме своими руками? Также отличным подарком маме станут диванные подушки. Можно сделать их разными по размеру, форме, стилю, структуре ткани и даже набивке.

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Что подарить на День мамы своими руками / Фото: Pexels

Если спрятать вовнутрь разные ароматические добавки, к примеру, кусочки цедры, специи, душистые травы – получится еще и необычно. На таких мягко отдыхать и приятно смотреть.

День матери: уютный подарок для мамы

Раскрасьте однообразные дни карантина и презентуйте родному человеку порционный набор чаев, можно даже с чашками и заварником. Такой подарок маме можно подарить в любой праздник.

Какой подарок сделать маме / Фото: Pexels

Пусть каждый день у нее начинается с горячей чашки ароматного чая, с нового вкуса, с заряда бодрости и заботы о своем здоровье. Если мама больше любит кофе – подарите аналогичный набор, но только кофейный.

Вкусный подарок для мамы своими руками

Какой подарок можно подарить маме, если она – лучший в мире кулинар? Тогда придумайте что-нибудь полезное для кухни.

Вкусный подарок на День мамы / Фото: Pinterest

Это может быть сундучок с изысканными специями и пряностями, наборы для кулинаров, кухонная техника или просто съедобный букет, напичканный разными вкусностями и деликатесами – от конфет и фруктов до сыров и колбас. А можете приготовить что-нибудь сами – ведь главное, чтобы подарок для мамы был сделан с любовью.

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