День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

Поздравления в день ангела Ирины: фото, стихи, смс / Фото: Pexels
В День ангела Ирины по церковному календарю, 18 мая, адресуйте всем именинницам – Ирочкам, Иришам, Ируням и Иринкам – лучшие поздравления в прозе и стихах.
Имя Ирина означает "мир" и "покой". Женщина с этим именем – самостоятельная, целеустремленная и уверенная в себе личность. Улыбка и веселое расположение духа никогда не покидают ее.
Также не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.
Мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям в День ангела Ирины и предлагаем вам красивые поздравления, открытки, смс и стихи в этот праздник.
День Ирины: картинки и поздравления / Фото: Pixabay
Прикольные поздравления с Днем ангела Ирине в стихах
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Очень много для Ириши
Пожеланий собралось.
Счастья, Ира, выше крыши!
Все, что хочешь, чтоб сбылось.
Деньги чтоб неслись лавиной,
Нападали чтоб гурьбой,
Чтоб любовь всегда, Ирина,
Рядышком была с тобой.
На душе — весны и лета,
В теле — бодрости, огня.
Будь вниманием согрета.
В общем, с праздником тебя!
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Красивые поздравления Ирине с Днем ангела в прозе
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И скренняя, Р ассудительная, И нтересная, Н ежная, А балденная, — я поздравляю тебя, дорогая, Ирина. Желаю всегда оставаться такой же чудесной и удивительной, желаю каждый день своей жизни превращать в торжество светлых чувств, радостных событий, добрых слов и замечательных идей! Будь счастлива, Ирочка.
День ангела Ирины открытка и стихи / Фото: sunbouquet
Лучшее поздравление в день ангела Ирины: открытки и стихи
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Назвали Ириной тебя не напрасно,
Ведь имя Ирина чудесно, прекрасно!
Богиня покоя, стабильности, мира —
Все эти слова о тебе, наша Ира!
Иришка, тебя от души поздравляем
Удачи, здоровья и счастья желаем.
Желаем бескрайней, безбрежной любви.
Исполнятся пусть все надежды твои!
Поздравления в день ангела Ирины: фото, стихи, смс / Фото: Pexels
Милые поздравления с днем Ирины в стихах
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Ириша, пусть будет все прекрасно,
Пусть деньги будут у тебя.
Здоровье будет пусть отличным
И не подводит никогда.
Желаю счастья и удачи.
Пусть будет все в жизни твоей:
Пусть будет очень много счастья
И много искренних друзей.
День ангела Ирины: поздравления и открытки / Фото: sunbouquet
Красивые поздравления Ирине с днем ангела в прозе
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Ирочка, я тебя поздравляю и хочу пожелать, чтобы ты при любой погоде и любой ситуации жизни была великолепной, милой, доброй, неповторимой и неотразимой. Пусть сердце твое наполняет светлая любовь, а душа пусть парит в облаках счастья и удачи.
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