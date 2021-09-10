Делай как Карл! 5 модных уроков от маэстро Лагерфельда

Сегодня великому кутюрье исполнилось бы 88 лет / Фото: Vogue, instagram.com/choupetteofficiel

Сегодня, 10 сентября, великому модельеру исполнилось бы 88 лет. Влияние, которое Карл Лагерфельдпроизвел на всю модную индустрию и на наш взгляд на нее невозможно осознать. Он был одним из самых продуктивных дизайнеров, одновременно работая креативным директором модных домов Chanel и Fendi, а также над собственным одноименным брендом. Лагерфельд работал в сумасшедшем ритме до последнего дня жизни. Мода была одним из его увлечений, которой он посвятил жизнь.

Его смерть в 2019 году глубоко потрясла весь мир. Сегодня в его начесть называют целый вид пауков, Disney готовит сериал под названием "Карл Кайзер" о его пути к признанию и славе, музеи посвящают выставки, а модные инсайдеры продолжают с трепетом вспоминать его лучшие коллекции.

Нам же кутюрье оставил великое наследие, подобно самой Габриель Шанель. Рассказываем, чему мы научились у великого Карла.

Найти свой стиль

Седые, затянутые в низкий хвост волосы, солнцезащитные очки, черный костюм с зауженными брюками, белая рубашка и галстук — именно таким мы представляем Карла Лагерфельда.

Кайзер выглядел так последние лет 20 своей жизни. В отличие от черной водолазки, джинсов и старых кроссовок Стива Джобса, образ Карла очень изысканный. Да и еще это практично, культовому дизайнеру не приходилось много времени тратить на выбор ежедневной одежды.

Сам Карл, даже не осознавая этого, создал целостный образ вне времени, который впоследствии стал культовым.

Сочетать несочетаемое

Найти в модной индустрии, где дизайнеры каждый день увольняются из-за профессионального выгорания, более трудолюбивого и продуктивного человека сложно по сей день. Возможно поэтому гению удавалось создавать неимоверные, иногда противоречивые, тренды. Будь-то сочетание небесно-синего денима и вещей оттенка фуксии, кроссовок с твидовым костюмом, который ассоциировали с 50-летними дамами из Верхнего Ист-Сайда, или же игре с многослойностью.

Chanel Fall 1991 / Фото: Vogue

В своем время кроссовки на кутюрном показе Chanel, как и джинсы десятком лет ранее, вызвали немало споров и критики. Карл же не обращал внимания на чужое мнение и был прав. Спустя шесть лет нас уже не смущает надеть кроссовки под платья.

Chanel Spring Couture 2014 / Фото: Vogue

Chanel Fall 2019 / Фото: Vogue

Наряжаться в супермаркет

В 2014-м году маэстро решил показать всему миру, как нужно ходить в супермаркет. Тогда для показа новой коллекции он построил целый шопинг-центр Chanel. Модели прогуливались в ярких пальто, твидовых костюмах и платьях среди полок с газировкой, овощами и конфетами.

Chanel FW 2014 / Фото: Vogue

Лагерфельд говорил:

Спортивные штаны – это признак поражения. Если вы приобрели их, значит, вы окончательно потеряли контроль над собственной жизнью.

Эти правила стиля особенно припомнились в период пандемии и повсеместных локдаунов, когда легинсы и спортивки стали настоящими хитами сезона. Похоже, пора от них избавиться.

Chanel FW 2014 / Фото: Vogue

Возлюбить кота своего как самого себя

Белоснежная голубоглазая Шупетт похоже была самой обожаемой кошкой в мире. Карл не просто любил свою питомицу, он снимал ее в рекламных кампаниях, делал с нее копии в виде мягких игрушек, которые продавались по 499 евро, создавал коллаборации с бьюти-брендами.

Лагерфельд также позаботился о животном и после своей кончины, упомянув ее в завещании.

ЗОЖ — это модно!

Мода на здоровый образ жизни набирает обороты не по дням, а по часам. И тут Карл стал еще одним проповедником и законодателем трендов. В возрасте 69 лет он похудел на 40 кг, чтобы костюмы Эди Слимана созданные для Dior сидели на нем идеально.

С тех пор Кайзер не употреблял сахар, сыр и хлеб, придерживался низкоуглеводной и высокобелковой диеты Дюкана.

На показе Chanel 1996 / Фото: Vogue

На показе Chanel Spring Couture 2014 / Фото: Vogue

Смотрите видео о последней коллекции Карла:

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