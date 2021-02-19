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Памяти легенды: как Карл Лагерфельд повлиял на мир моды

Сегодня, 13:15

Кутюрье работал со многими модными домами и запомнился дерзкими и революционными решениями в создании одежды

Сердце известного кутюрье Карла Лагерфельда остановилось 19 февраля 2019 года.

"Я – ходячий лейбл. Мое имя не Лагерфельд, а Лейблфельд" – говорил легендарный модельер, креативный директор Chanel Карл Лагерфельд. Свою жизнь он посвятил созданию одежды и не только преуспел в этом, но и повлиял на мир моды.

В о вторую годовщину его смерти мы вспоминаем знаковые события в жизни Карла Лагерфельда, которые навсегда повлияли на мир моды.

Карл Лагерфельд
Карл Лагерфельд
Фото: AFP

Balmain и Карл Лагерфельд

В 1954 году Пьер Бальмен объявил конкурс на лучший дизайн пальто. Выиграл его не кто иной, как Карл Лагерфельд, которому на тот момент было всего 16 (или 21, тайна даты его рождения до сих пор не разгадана). Молодой дизайнер проработал в доме Balmain более чем три года, но ушел, чтобы провести некоторое время в "изучении жизни".

Сотрудничество Fendi и Карла Лагерфельда

В 1965-м, когда дом Fendi ассоциировался исключительно с богатыми домохозяйками в шубах, Лагерфельд стал глотком свежего воздуха и показал, что шубы – удобная повседневная верхняя одежда. Именно он придумал знаменитую эмблему – соединенные FF, которые стали символом бренда, как и шубы с таким узором, имитирующие леопард. "Fendi – это римская версия меня самого, – говорит дизайнер. – Я делаю здесь то, чего не позволяю себе в Париже". Лагерфельд стал первым в истории Fendi приглашенным кутюрье, который стоит во главе бренда вот уже 50 лет.

Chloé

Габи Аньон, основательница модного Дома Chloe, наняла молодого дизайнера в 1965 году и здесь он проработал аж до 1992 года. За это время отличительные черты его дизайнов – любовь к исторической цитате, спонтанность, живость – стали символами самого Chloé.

Chanel

Дом Chanel стал в своем роде идеальной площадкой для творчества, а сам бренд возродился из пепла. "Коко бы это возненавидела. Она создала определенный образ и я имею право улучшить его. Я должен держать свою марку. Я должен идти от того, чем был Chanel к тому, чем он должен или мог бы быть" – говорил Лагерфельд, который стал у руля бренда 12 лет спустя смерти Габриэль. До последних дней он удивлял своими идеями. Например, на Неделе Высокой моды в 2013-м, Карл нарядил Кару Делевинь в кроссовки вкупе с кутюрным свадебным платьем. Это была своего рода революция даже для 2013-го.

Карл Лагерфельд
Карл Лагерфельд
Фото: AFP

Karl Lagerfeld

"Мода – это то, чем вы не можете управлять", – заявляет Лагерфельд. Он основал Karl Lagerfeld в 1984, но его имя стало брендом еще со времен работы с Сhloe. Фирменный стиль присутствовал в чистом виде в первых, мужских коллекциях, но затем Лагерфельд начал создавать и линии женской одежды.

Умная провокация

В 1993-м Анна Винтур быстрым шагом вышла из зала прежде, чем закончился показ Fendi (под художественным руководством Лагерфельда), несмотря на свойственную ей сдержанность. Дело в том, что вместо профессиональных моделей на подиуме были профессиональные стриптизерши, а среди них – итальянская порнозвезда Моана Поззи. Дерзкий шаг поддержал волну сексуальной революции 90-х, а также, возможно случайно, вывел работников секс-индустрии из полусвета. Ироничный, но тем не менее, вклад в борьбу за права человека. После этого люди с улицы на подиуме Balenciaga уже не кажутся сенсацией – Лагерфельд сделал это еще в 90-х.

Карл Лагерфельд и Анна Винтур
Карл Лагерфельд и Анна Винтур
Фото: AFP

Подготовлено по материалам Vogue.ua.

Напомним, кошка Лагерфельда после смерти хозяина "продает" лежанки за 159 евро.

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