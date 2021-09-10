Роби як Карл! 5 модних уроків від маестро Лагерфельда

Сьогодні великому кутюр'є виповнилося б 88 років / Фото: Vogue, instagram.com/choupetteofficiel
Сьогодні, 10 вересня, великому модельєру виповнилося б 88 років. Вплив, який Карл Лагерфельд справив на всю модну індустрію і на наш погляд на неї неможливо усвідомити. Він був одним з найпродуктивніших дизайнерів, одночасно працюючи креативним директором модних будинків Chanel і Fendi, а також над власним однойменним брендом. Лагерфельд працював в божевільному ритмі до останнього дня життя. Мода була одним з його захоплень, якій він присвятив життя.
Його смерть в 2019 році глибоко вразила весь світ. Сьогодні на його честь називають цілий вид павуків, Disney готує серіал під назвою "Карл Кайзер" про його шлях до визнання і слави, музеї присвячують виставки, а модні інсайдери продовжують з захопленням згадувати його кращі колекції.
Нам же кутюр'є залишив велику спадщину, подібно самої Габріель Шанель. Розповідаємо, чому ми навчилися у великого Карла.
Знайти свій стиль
Сиве, затягнуте в низький хвіст волосся, сонцезахисні окуляри, чорний костюм з завуженими брюками, біла сорочка і краватка – саме таким ми уявляємо Карла Лагерфельда.
Кайзер виглядав так останні років 20 свого життя. На відміну від чорної водолазки, джинсів і старих кросівок Стіва Джобса, образ Карла дуже вишуканий. Та й ще це практично, культовому дизайнеру не доводилося багато часу витрачати на вибір щоденного одягу.
Сам Карл, навіть не усвідомлюючи цього, створив цілісний образ поза часом, який згодом став культовим.
Поєднувати непоєднуване
Знайти в модній індустрії, де дизайнери кожен день звільняються через професійне вигорання, працелюбнішу і продуктивнішу людину складно донині. Можливо тому генію вдавалося створювати неймовірні, іноді суперечливі, тренди. Будь-то поєднання небесно-синього деніму і речей відтінку фуксії, кросівок з твідовим костюмом, який асоціювали з 50-річними жінками з Верхнього Іст-Сайда, або ж грі з багатошаровістю.
У свій час кросівки на кутюрному показі Chanel, як і джинси десятком років раніше, викликали чимало суперечок і критики. Карл же не звертав уваги на чужу думку і мав рацію. Через шість років нас вже не бентежить надівати кросівки під сукні.
Гарно вбиратися в супермаркет
У 2014-му році маестро вирішив показати всьому світу, як потрібно ходити в супермаркет. Тоді для показу нової колекції він побудував цілий шопінг-центр Chanel. Моделі ходили в яскравих пальто, твідових костюмах і сукнях серед полиць з газованою водою, овочами і цукерками.
Лагерфельд говорив:
Спортивні штани – це ознака поразки. Якщо ви придбали їх, значить, ви остаточно втратили контроль над власним життям.
Ці правила стилю особливо пригадалися в період пандемії і повсюдних локдаунов, коли легінси і спортивки стали справжніми хітами сезону. Схоже, прийшла пора їх позбутися.
Полюбити кота свого як самого себе
Білосніжна блакитноока Шупетт схоже була самою коханою кішкою в світі. Карл не просто любив свою вихованку, він знімав її в рекламних кампаніях, робив з неї копії у вигляді м'яких іграшок, які продавалися по 499 євро, створював колаборації з б'юті-брендами.
Лагерфельд також подбав про тварину і після своєї кончини, згадавши її в заповіті.
ЗСЖ – це модно!
Мода на здоровий спосіб життя набирає обертів не по днях, а по годинах. І тут Карл став ще одним проповідником і законодавцем трендів. У віці 69 років він схуд на 40 кг, щоб костюми Еді Сліман створені для Dior сиділи на ньому ідеально.
З тих пір Кайзер не вживав цукор, сир і хліб, дотримувався низьковуглеводної і високобілкової дієти Дюкана.
Дивіться відео про останню колекцію Карла:
Читайте також:
- Що говорив Карл Лагерфельд: кращі цитати улюбленого модельєра
- Кішка Лагерфельда після смерті господаря "продає" лежанки за 159 євро: фото
- Колекція косметики Карла Лагерфельда вийде посмертно