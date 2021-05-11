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Как Дантес морковку на базаре покупал – певца заметили в Хусте на Закарпатье (фото)

11 мая, 17:02

Дарина Алексеева

Певец засветился на рынке в одном известном городе Закарпатья – Хусте. Фото артиста, который выбирает овощи, мгновенно разлетелись по Сети

Дантеса заметили в Хусте / Фото: Facebook / Підслухано Хуст

Певец Дантес, который, как сообщалось ранее, еще не готов к рождению детей с Надей Дорофеевой, неожиданно был замечен в Закарпатском зоопарке. Только это не парк с животными, а самый обыкновенный рынок в городе Хуст на Закарпатье. Поклонники не ожидали увидеть звезду в таком месте и принялись шутить о том, что же забыл певец на базаре, который еще называют "торговицею".

Фотография Дантеса появилась в Facebook-группе "Підслухано Хуст". Как оказалось, певец прибыл туда на съемки шоу "Мамо, я роблю бізнес", только пользователям это было не так интересно как то, что Дантес присматривался к овощам.

Дантес в Хусте / Фото: Facebook / Підслухано Хуст

В комментариях написали:

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Как на самом деле все происходило.

Скриншот Facebook

Ранее Дантес показал Дорофееву без макияжа в день ее 31-летия.

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курьез певец Дантес Хуст

Источник: Facebook / Підслухано Хуст

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