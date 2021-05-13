Данилко посоветовал ANNA MARIA, которые не знают "чей Крым", игнорировать хейт

Андрей Данилко заступился за дуэт ANNA MARIA и посоветовал певицам не обращать внимания на негатив

Андрею Данилко не привыкать к скандалам вокруг своего имени. Как он признается, у него уже выработался иммунитет к хейту. Популярный певец рекомендует и молодым артистам не обращать внимания на негатив.

Артист решил высказаться о патриотическом скандале на Нацотборе на "Евровидение -2019" и поддержать дуэт ANNA MARIA.

"Девочки не были готовы. А я просто советую – если не знаете, как ответить, мысленно cкажите: "Иди на ...!" Тоже такой был тютя-матютя", – рассказал Данилко в эфире программы "Позаочі".

ANNA MARIA / Фото: Сегодня

Вспомнил он, как многие были против его участия в "Евровидении-2007".

"Меня сжигали, писали письма президенту, чтобы меня отстранили от участия в конкурсе. А я представляю Украину! Эта ситуация очень показательная, ее надо перевернуть и не тащить, как консервную банку!" – поделился мнением певец.

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Верка Сердючка / Фото: instagram.com/v_serduchka

Андрей Данилко считает, что не стоит слушать хейтеров, а нужно продолжать заниматься творчеством.

"Мой совет как Андрея, который обожженный с ног до головы! Закрыть рот вы можете только материалом. Я закрыл всем рот, когда получил второе место! Человек, который выходит на сцену и у него нет характера и своего мнения, он никому не нужен, об него все ноги вытрут. Я выйду и дам по балде сразу. Три секунды мне дай!" – посоветовал артист.

Напомним, что в феврале 2019 года дуэт ANNA MARIA принимал участие в отборе на "Евровидение", на котором разгорелся скандал из-за того, что артистки в интервью украинскому журналисту Роману Скрыпину в эфире крымскотатарского телеканала не смогли ответить на вопрос "Чей Крым?" Отметим, что Анна и Мария – уроженки Крыма, а их родители по сей день проживают на территории оккупированного полуострова. Отец – судья в отставке, мать была заместителем председателя так называемого "правительства" оккупационной власти Крыма.

Ранее российский продюсер рассказал о депрессии Андрея Данилко после "Евровидения – 2007".