Да пребудет сила! Adidas посвятил кроссовки мастеру Йода из Звездных войн

Они изготовлены из экологически чистого материала Primegreen

В продолжение весенней эко-коллекции Forever бренд Adidas представил новый дизайн кроссовок — Stan Smith Yoda. Несложно догадаться, что они посвящены тому самому гранд-мастеру Ордена джедаев из "Звездных войн".

/ Фото: adidas.com

От классической модели новинку отличают ярко-зеленые акценты. На язычке нарисован Йода, а пятку украшает его портрет из тисненой кожи.

/ Фото: adidas.com

/ Фото: adidas.com

Также отсылками к саге стали цитаты мудрейшего из джедаев — "Не пробуй" и "Делай или не делай". Это слова из культового диалога Йоды и Люка Скайуокера.

/ Фото: adidas.com

— Хорошо, я попробую. — Нет! Не пробуй. Делай. Или не делай. Не пробуй.

Стоимость кроссовок Stan Smith Yoda — 120 долл.

Также напомним, что ранее Adidas нашел вдохновение в… пасхальном яйце.