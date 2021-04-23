Да пребудет сила! Adidas посвятил кроссовки мастеру Йода из Звездных войн

В продолжение весенней эко-коллекции Forever бренд Adidas представил новый дизайн кроссовок — Stan Smith Yoda. Несложно догадаться, что они посвящены тому самому гранд-мастеру Ордена джедаев из "Звездных войн".
/ Фото: adidas.com
От классической модели новинку отличают ярко-зеленые акценты. На язычке нарисован Йода, а пятку украшает его портрет из тисненой кожи.
/ Фото: adidas.com
/ Фото: adidas.com
Также отсылками к саге стали цитаты мудрейшего из джедаев — "Не пробуй" и "Делай или не делай". Это слова из культового диалога Йоды и Люка Скайуокера.
/ Фото: adidas.com
— Хорошо, я попробую.
— Нет! Не пробуй. Делай. Или не делай. Не пробуй.
Стоимость кроссовок Stan Smith Yoda — 120 долл.
Также напомним, что ранее Adidas нашел вдохновение в… пасхальном яйце.