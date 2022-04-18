COVID-сертификат за границей – сколько можно пользоваться и какие изменения в "Дії"

Украинский COVID-сертификат действителен и за границей, уточняйте данные на сайте МИДа той страны, где вы находитесь / Фото: moz.gov.ua

Многие украинцы, уехавшие из-за войны с Россией за границу, не знают, как долго действительны наши ковид-сертификаты, нужно ли делать новые и что за изменения снова появились в приложении "Дія" – на эти и другие вопросы ответили в Минздраве Украины.

Недавно Минздрав вместе с Минцифрой и НСЗУ изменили сроки отображения COVID-сертификатов в "Дії". Но изменение срока отображения сертификата в приложении никак не влияет на срок действия документа. Изменение срока отображения COVID-сертификатов в "Дії" влияет только на то, сколько времени сертификат будет отображаться в приложении.

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Изменение срока отображения ковид-сертификата в приложении никак не влияет на срок действия самого документа / Фото: moz.gov.ua

Другой часто задаваемый вопрос – сколько же времени можно пользоваться украинским COVID-сертификатом за границей? Это зависит от правил каждой страны – члена Доверительной сети COVID-сертификатов. Сроки действия сертификата считаются от даты прививки.

Изменение срока отображения COVID-сертификатов в "Дії" влияет только на то, сколько времени сертификат будет отображаться в приложении / Фото: moz.gov.ua

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Предпочтительно термины следующие:

1-я доза – 30 дней

2-я доза – 270 дней

3-я (бустерная) доза – 270 дней.

Однако сроки могут быть и более длинные, и более короткие. Минздрав рекомендует уточнять данные на сайте МИДа нужной страны или с помощью сервиса reopen.europa.eu .

Прививку от COVID-19, если вы не получали вакцину вообще или пришел срок делать бустерную дозу лучше сделать в соответствии с рекомендациями врачей той страны, где вы находитесь / Фото: moz.gov.ua

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Ведомство советует сделать очередную прививку от COVID-19, если вы не получали вакцину ни разу или пришел срок делать бустерную дозу в соответствии с рекомендациями врачей той страны, где вы находитесь. И получить уже там подтверждающий документ. Берегите себя и помните, что вакцинация COVID-19 уменьшает риск тяжелого течения болезни.

Также мы ранее писали об инфекциях во время войны – 7 случаев, когда срочно нужна медицинская помощь.

Не менее важный вопрос – Как найти лекарства за границей в аптеках и чем заменить препарат, когда нужен рецепт.