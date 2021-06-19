Чтобы выходные запомнились! Рассказываем, куда пойти 19-20 июня в Киеве

"Кураж Базар" с электронной музыкой, джаз из Лос-Анджелеса на крыше, вечеринка на террасе "Все. Свои" и долгожданные "Белые ночи"

Афиша мероприятий в Киев на 19-20 июня

Пятница – время планирования выходных после насыщенной недели. Согласны? Мы поделимся анонсами мероприятий, которые рекомендуем посетить, чтобы уик-энд удался, а воспоминания остались надолго. Но перед посещением прочтите календарь лайфхаков от Life Сегодня, они сделают отдых более интересным.

Спойлер: меломаны оценят афишу и мгновенно приобретут билет на один из ивентов.

Kurazh june. Electro leto

И снова "Кураж Базар", который был в нашей афише еще в начале лета. Но этого уик-энда он с настроениями электронной музыки. Потому посетителям обещают электросеты от диджеев, которые "зажгут" танцпол. Но не музыкой единой! Еще будут лекции от спикеров, кинотеатр под открытым небом, мастер-классы и фотозоны. И, конечно, много выпивки и вкусных фуд-зон.

Когда: 19-20 июня, старт в 12:00.

Цена: от 150 гривен.

Где найти: на 19 павильоне ВДНХ (проспект Академика Глушкова, 1).

Концерт "Классика о любви в саду"

Это действо без електросетов! Оно понравится ценителям классической музыки и романтической атмосферы. Потому что в Ботаническом саду им. Н. Н. Гришко устроят концерт под открытым небом. Гости услышат произведения Моцарта, Вивальди, Брамса, Дворжака, Чайковского и других классиков, а дополнит атмосферу запах цветов в саду. Звучит, как идея для романтического свидания, не так ли?

Когда: 20 июня в 19:00.

Цена: от 350 гривен.

Где найти: в Ботаническом саду им. Н. Н. Гришко, ул. Тимирязевская, 1.

Концерт "Джаз из Лос-Анджелеса" на крыше

Как насчет концерта в "живом" исполнении на крыше ЦУМа? Для гостей мероприятия выступит джазовый вокалист Чак Уансли из Лос-Анджелеса вместе с украинскими звездами. Придя сюда, вы будете наслаждаться музыкальными композициями и видом на ночной Киев. Разве это не прекрасно?

Когда: 19 июня в 20:30.

Цена: от 400 гривен.

Где найти: на ул. Крещатик, 38.

Вечеринка на террасе "Все. Свои "

Место встречи летом-2021 остается неизменным! И это о террасе "Все. Свои ", где систематически устраивают вечеринки. Кстати, недавно там выступила группа Go_A. В субботу удивят DJ-сетами KENZIRO, она же Яна Кензировская, а в воскресенье будет играть DJ Lutique (ведущий радио Kiss FM). Если любите танцевать под открытым небом ночного Подола – приходите на мероприятие.

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Когда: 19-20 июня в 18:00.

Цена: от 120 гривен.

Где найти: на ул. Десятинной, 12.

Выставка цветов "Планета диких животных"

На Певческом поле вас ждут дикие животные из цветов! И это не шутка, потому что 18 июня открылась выставка "Планета диких животных". Вы встретите крокодилов, черепах, слонов, страусов и другие композиции, которые сделаны из цветов и декоративных растений. А некоторые фигуры высотой более 5 метров. Представляете? Это надо видеть собственными глазами. И, конечно, выставка – это сплошная инста-зона, которую сложно обойти стороной.

Выставка цветов "Планета диких животных" / Фото: пресс-служба

18 июня – 1 августа.

Цена: взрослый – 100 гривен, детский – 25 гривен.

Где найти: на ул. Лаврской, 31.

Фестиваль "Белые ночи"

И в завершение – летний музыкальный фестиваль "Белые ночи", которого ждали ценители качественной музыки! Организаторы мероприятия отметили, что атмосфера на локации будет напоминать Азию, Сен-Тропе и Сен-Бартом. Проверите? Участников также ждет 100 артистов, 6 сцен, концептуальные бары, 3600 м2 декора, стритфуд со всего мира, мастер-классы и более 20 инста-зон для фото.

Когда: 18-20 июня в 20:00.

Цена: от 999 гривен.

Где найти: на Арт-заводе "Платформа", ул. Беломорская, 1.

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