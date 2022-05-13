Чтобы укрепить здоровье – простые рецепты салата и лимонада из щавеля

Простые рецепты салата и лимонада из щавеля помогут укрепить здоровье и иммунитет / Фото: vogue.ua, freepik.com
Самая полезная для людей еда, согласно рекомендациям ВООЗ – та, что растет в регионах их проживания: поэтому любимый многими украинцами щавель будет как раз кстати. Давайте разберемся, чем же полезна эта зелень и что еще, кроме зеленого борща, можно приготовить из щавеля.
Высокое содержание клетчатки в щавеле улучшает пищеварение, калий помогает регулировать давление, витамин С укрепляет иммунитет, витамин А улучшает зрение. А еще щавель – источник железа. Молодые нежные листья этой зелени хорошо добавлять в салаты, а из позднего урожая – готовить лимонады и варить зеленый борщ.
Так, чтобы быстро приготовить салат из щавеля, понадобится:
- 100 г смеси салатной зелени
- 50 г щавеля
- 1 помидор
- 1 огурец
- 3 редиса
- 3 перепелиных яйца
- 6 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. лимонного сока
- 0,5 ч. л французской горчицы
- 1 ч. л. меда;
- соль и перец по вкусу.
В миске смешать масло, горчицу, мед и специи, это будет соус. Перепелиные яйца сварить вкрутую. На помидорах у ножки нужно сделать надрез крестиком, бросить на 10 секунд в кипяток, а затем поместить в ледяную воду. Снять шкурку, порезать кубиками.
Огурец разделить ножом на тонкие длинные полоски, а редис на тоненькие кружки. Выложить салатную смесь и листья щавеля на тарелку, сверху выложить овощи, разрезанные на половинки яйца и полить приготовленным соусом.
А запивать салат можно лимонадом из щавеля, возьмите:
- 1 пучок щавеля
- 2 лимона
- 15 г свежего имбиря
- 3–4 ст. л. сахара
- 1 л газированной воды
- 300 мл воды.
Влейте в кастрюлю воду, добавьте сахар и очищенный, нарезанный тонкой соломкой имбирь, затем нужно довести до кипения и варить на среднем огне 30 минут. После следует процедить и остудить сироп. Щавель перебрать, помыть и смолоть в блендере до однородного состояния.
Перемешать полученное пюре с имбирным сиропом, добавить 500 мл газировки, сок одного лимона и поставить в холодильник на 15 минут. Охлажденный напиток процедить, долить оставшуюся газировку и подавать со льдом и тоненькими ломтиками лимона.
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