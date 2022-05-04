Как повысить иммунитет – поможет рецепт сливочного супер-соуса из хрена

Чтобы укрепить защитные силы организма, вовсе не нужны заморские дорогие суперфуды. Выручит наш украинский хрен из бабушкиного огорода или купленный на рынке

Сливочный супер-соус из хрена, который можно приготовить за считанные минуты, поможет укрепить иммунитет / Фото: vogue.ua, istockphoto.com

Хрен, вернее приправы из корня этого растения популярны по всей Украине, а его ценность для здоровья без преувеличения – огромна. Сегодня рацион тысяч украинцев из-за войны с Россией стал более скудным, поэтому именно региональные и сезонные продукты помогут нам поддержать здоровье.

Некоторые любят хрен за его остроту и пикантный вкус, но польза хрена намного выше, чем его гастрономические ценности. Клетчатка, без которой наша пищеварительная система не будет полноценно работать, витамины группы В, витамин С, множество микроэлементов: такой простой на первый взгляд хрен – просто кладезь полезных веществ.

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Для приготовления соусов и приправ используют как листья, так и корни хрена, который содержит множество витаминов и микроэлементов / Фото: istockphoto.com

В некоторых регионах нашей страны, особенно на Львовщине и Прикарпатье, корень хрена обязательно кладут в пасхальную корзину, вместе с пасками и крашенками. Стружкой из корня хрена посыпают мясные блюда, также хорош хрен, как острая приправа к разным соусам. Используют как листья, так и корни растения, и один из таких полезных и вкусных рецептов – это сливочный соус из корня хрена. Итак, вам понадобится:

1 стакан сметаны

2 ст. л. тертого хрена

1 ст. ложка дижонской горчицы

40 г зеленого лука

соль и свежемолотый перец по вкусу.

Готовится соус легко: корень хрена очищается и измельчается в бленкере, затем отложите 2 столовые ложи полученного пюре в пол-литровую банку. Добавляем к измельченному хрену сметану, горчицу, мелко шинкованный лук, перец, соль и перемешиваем.

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Закрываем банку крышкой и даем постоять в холодильнике 2 часа. Особенно хорош такой соус с ребрышками и стейком: рекомендуется достать соус их холодильника за 15 минут до того, как будете подавать блюдо на стол.

Чем еще полезен хрен, что еще можно приготовить из его корня и листьев – рецепты полезных блюд с хреном читайте на vogue.ua.

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