Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
💥 Ракетный обстрел 3 мая ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua

Украинцы в Париже

Met Gala 2022

Что делает Зеленская?

Рецепт от Клопотенко

Сигнал "Тревога"

Все о Кабаевой
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Как повысить иммунитет – поможет рецепт сливочного супер-соуса из хрена

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 мая, 09:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Чтобы укрепить защитные силы организма, вовсе не нужны заморские дорогие суперфуды. Выручит наш украинский хрен из бабушкиного огорода или купленный на рынке
Сливочный супер-соус из хрена, который можно приготовить за считанные минуты, поможет укрепить иммунитет
Сливочный супер-соус из хрена, который можно приготовить за считанные минуты, поможет укрепить иммунитет / Фото: vogue.ua, istockphoto.com

Хрен, вернее приправы из корня этого растения популярны по всей Украине, а его ценность для здоровья без преувеличения – огромна. Сегодня рацион тысяч украинцев из-за войны с Россией стал более скудным, поэтому именно региональные и сезонные продукты помогут нам поддержать здоровье.

Некоторые любят хрен за его остроту и пикантный вкус, но польза хрена намного выше, чем его гастрономические ценности. Клетчатка, без которой наша пищеварительная система не будет полноценно работать, витамины группы В, витамин С, множество микроэлементов: такой простой на первый взгляд хрен – просто кладезь полезных веществ.

Реклама

Для приготовления соусов и приправ используют как листья, так и корни хрена, который содержит множество витаминов и микроэлементов
Для приготовления соусов и приправ используют как листья, так и корни хрена, который содержит множество витаминов и микроэлементов / Фото: istockphoto.com

В некоторых регионах нашей страны, особенно на Львовщине и Прикарпатье, корень хрена обязательно кладут в пасхальную корзину, вместе с пасками и крашенками. Стружкой из корня хрена посыпают мясные блюда, также хорош хрен, как острая приправа к разным соусам. Используют как листья, так и корни растения, и один из таких полезных и вкусных рецептов – это сливочный соус из корня хрена. Итак, вам понадобится:

  • 1 стакан сметаны
  • 2 ст. л. тертого хрена
  • 1 ст. ложка дижонской горчицы
  • 40 г зеленого лука
  • соль и свежемолотый перец по вкусу.

Готовится соус легко: корень хрена очищается и измельчается в бленкере, затем отложите 2 столовые ложи полученного пюре в пол-литровую банку. Добавляем к измельченному хрену сметану, горчицу, мелко шинкованный лук, перец, соль и перемешиваем.

Реклама

Закрываем банку крышкой и даем постоять в холодильнике 2 часа. Особенно хорош такой соус с ребрышками и стейком: рекомендуется достать соус их холодильника за 15 минут до того, как будете подавать блюдо на стол.

Чем еще полезен хрен, что еще можно приготовить из его корня и листьев – рецепты полезных блюд с хреном читайте на vogue.ua.

Также мы писали, чем полезна черемша и что еще можно приготовить из этой зелени.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Как жили в Карпатах 100 лет назад
Instagram дня
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Education Ua
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Деятели с украинскими корнями
Made in Ukraine
Зигмунд Фрейд
Зигмунд Фрейд

психолог, психоаналитик, психиатр и невролог

Энди Уорхол
Энди Уорхол

художник, продюсер, создатель поп-арта

Чак Паланик
Чак Паланик

писатель, автор книги «Бойцовский клуб»

Дэвид Копперфильд
Дэвид Копперфильд

иллюзионист и гипнотизёр

Стив Возняк
Стив Возняк

изобретатель, соучредитель компании Apple

1 /2
Читать
Твоя карта
Предсказание на неделю
Получить карту
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Лайфхак недели
Как общаться в новой стране
Без знания языка
Хакнуть
Поговори со мной
Я помогу ответить на любой вопрос
Спросить

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять