Что ждет Украину в апреле – мнение экстрасенса Макса Гордеева

Что ждет украинцев в апреле 2022 года - расклад Таро / Фото: Коллаж: Сегодня

Экстрасенс и астролог Макс Гордеев на днях сделал расклад на картах Таро и рассказал в своих соцсетях, каким будет апрель для Украины.

Гордеев сделал два расклада на картах Таро, чтобы четко понять, какой сценарий ждет украинцев в следующем месяце. Согласно его интерпретации, для Восточной Украины это будет месяц ожесточенной победной борьбы.

Реклама

"В апреле будут вестись массовые и сильные бои, которые выведут большинство городов из оккупации. Апрель для них, возможно, не будет месяцем полного освобождения, но бои будут знаковыми, а некоторые даже наступательными", – отметил эксперт.

А вот на Западной Украине особых изменений экстрасенс не увидел – ситуация там будет стабильно спокойной:

"Запад Украины будет находиться в правильном потоке. Бомбить его не будут. Следует понимать, что там проходит граница с Польшей, а что бы там не говорили и не думали, Россия не будет нападать на Польшу. Несмотря на то, как РФ себя позиционирует, она опасается конфликта с Евросоюзом", – поделился экстрасенс.

Напомним, сейчас канал "Украина" работает в формате "Єдині новини" и помогает держать информационный фронт. Актуальные новости читайте в Telegram-канале.

Ранее мы рассказывали о том, когда Украину полностью восстановится после войны, а также о предсказаниях Нострадамуса о судьбе Путина.