Что важнее всего в сексе – 10 советов, как не испортить интим к 14 февраля и не только

Секс в первую очередь должен быть безопасным - это самое важное в занятии любовью / Фото: freepik.com, unsplash.com

"Нет презерватива – нет секса" – если не хотите услышать эту фразу, да еще в День всех влюбленных, то стоит заранее позаботиться о безопасности ваших любовных игр. Все больше людей ответственно ведут себя в сексе, заботясь о своем здоровье и здоровье партнера.

Поэтому сегодня, в 14 февраля, самое время напомнить (а кому-то – и узнать) о важности защищенного секса: разберемся в этом вместе с Центром общественного здоровья МОЗ.

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Почему презерватив – лучшая защита в сексе

Сегодня многие уже настроились на романтический вечер, а вчера мир отмечал Международный день презерватива. Именно этот метод контрацепции считается самым надежным – он защищает не только от нежелательной беременности, но и от половых инфекций.

Поэтому правило № 1 безопасного секса – защищенный секс во время каждого сексуального контакта, и все больше людей этого правила придерживаются. Используйте презервативы, если у вас вагинальный, анальный или оральный секс, особенно с новыми партнерами. Поскольку множество половых инфекций протекают бессимптомно и передаются не только через "стандартный" секс.

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Важный момент – чтобы секс действительно был полностью защищенным, нужно не только уметь правильно использовать презерватив, но и пользоваться качественными изделиями. Иначе в самый неподходящий момент презерватив может порваться.

Где лучше покупать презервативы и как их хранить?

Правило № 2 – покупайте презервативы только в аптеках, гарантия того, что их хранят в надлежащих условиях там гораздо выше, чем в супермаркетах или торговых ларьках. Совет № 3 – не полагайтесь на партнера, всегда имейте с собой презерватив, чтобы в не пришлось бегать в его поисках в самый ответственный момент.

Не полагайтесь на партнера, всегда имейте с собой презерватив, чтобы не пришлось бегать в его поисках в самый ответственный момент / Фото: unsplash.com

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Храните презервативы правильно – совет № 4, не в кармане, кошельке или бардачке авто. Лишнее трение и ненадлежащие температурные условия могут повредить целостность презерватива. Поэтому храните его в прохладном, сухом месте, куда не будут попадать прямые солнечные лучи. Презервативы – не вечны. Поэтому правило № 5 – всегда проверяйте срок годности упаковки.

Как пользоваться презервативами для безопасного секса?

Повредить презерватив также можно, если его неаккуратно открыть, поэтому совет № 6 – не разрывайте упаковку зубами. И осторожно распечатывайте презерватив, если у вас длинные ногти или надеты ювелирные украшения!

Всегда надевайте презерватив до контакта с гениталиями или ртом – совет № 7. И помните, что презерватив нельзя использовать больше одного раза. Используйте новый каждый раз, когда вы занимаетесь сексом, в частности после эякуляции, перед изменением отверстия для проникновения.

Если половой акт длится долго, смените презерватив через 30 минут: из-за длительного трения он может порваться / Фото: freepik.com

Не надевайте два презерватива одновременно. Так создается дополнительное трение, а значит, растет вероятность, что порвутся оба. Если половой акт длится долго, смените презерватив через 30 минут – совет № 8. Из-за длительного трения он может порваться.

Используйте лубриканты на водной основе, они надежнее и безопаснее, совет № 9 Не пользуйтесь разными увлажняющими лосьонами, маслами или вазелином. После окончания, заверните использованные презервативы в салфетку или лист бумаги и выбросьте их в мусорное ведро. Не смывайте использованные презервативы в унитаз.

Что делать, если презерватив порвался?

Если так произошло, что во время секса презерватив порвался или соскользнул, обратитесь к врачу, чтобы проконсультироваться по методам экстренной контрацепции и проверки на половые инфекции. Не рискуйте своим здоровьем и здоровьем партнера: совет № 10.

Если вы хотите использовать другие методы контрацепции, тогда стоит ограничить свою сексуальную активность одним партнером или партнершей, занимающимся сексом только с вами, чтобы избежать половых инфекций. Ведь от них защищает только презерватив. Противозачаточные таблетки, вагинальные свечи, кольца и т.д. защитят только от нежелательной беременности.

Противозачаточные таблетки, вагинальные свечи, кольца и т.д. защитят только от нежелательной беременности, а презерватив – еще и от половых инфекций / Фото: unsplash.com

Убедитесь, что вы и ваш партнер/партнерша прошли тестирование на заболевания, и точно знаете, что никто из вас не имеет инфекций, передающихся половым путем. Так удастся значительно снизить вероятность контакта с болезнетворными организмами.

Регулярно проходите медицинские осмотры – посещайте своего гинеколога, уролога, проктолога; тестируйтесь на половые инфекции, ВИЧ, вирусные гепатиты. Следите за своим телом – если замечаете нетипичные выделения, язвы, пузырьки, сыпь в интимных зонах – это уже повод пойти к врачу.

Также обращайте внимание на тело своего партнера. Помните, половые отношения – это не только взаимное удовольствие, но и взаимная забота о здоровье. Будьте более ответственны друг с другом!

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