Что такое труппли, и как это может изменить вашу интимную жизнь

Что такое трупли – путеводитель по полиамории / кадр из сериала "Почему женщины убивают" / Фото: скриншот

Интимные отношения – дело тонкое: что одному хорошо, то у других вызывает кинк-шейминг. Существуют настолько горячие пары, что для них ревность – это не враг, а друг. То есть, в отношениях, где третий – не лишний, никто никому не принадлежит – это throuples.

Throuples, или более чувственное название "ménage à trois", – это романтические или сексуальные отношения, состоящие из трех человек. То есть, не беспорядочные связи, а согласованная и близкая связь между тремя людьми. Люди, которые находятся в таких отношениях, называют это триадой. А эксперты по отношениям предвещают, что в будущем трехсторонние отношения станут очень популярны.

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Является ли труппли свободными отношениями?

Нет, триады – это не свободные отношения. Они полиамурные – когда люди любят нескольких людей одновременно. Все они могут быть задействованы в сексе или нет, это ситуативно.

Пребывание в такой группе имеет ряд преимуществ, в зависимости от вашей точки зрения, конечно же. Как объясняет The Washington Post:

Это может быть одновременно проще и сложнее, так как все можно изменить с помощью дополнительного элемента. Есть два человека, которых нужно лелеять, но также и двое, которые вызывают раздражение.

Преимущество триадной динамики — это чувство радости, которое вы испытываете, когда видите, что ваш партнер любит другого партнера. Для некоторых быть частью этого свободного потока любви — мечта. Для других эта версия любви — худший кошмар. Вот почему важно оставаться верным своим желаниям.

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Охота "на единорога"

Если вы состоите в моногамных отношениях и стремитесь создать триаду, будьте готовы к тому, что произойдут огромные изменения. Многие моногамные пары в восторге от перспективы найти "единорога", но не задумываются о том, что на самом деле означает строить отношения с новым любовником и с уже существующим партнером.

Вот почему может возникнуть проблема. Если вы находитесь в шатких отношениях, добавление другой стороны, вероятно, только усугубит эти проблемы. Триады и многоликая жизнь не для всех. Но если вас заинтриговали альтернативные способы отношений, то некоторые элементы поли-жизни могут вам подойти.

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