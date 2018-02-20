Что приготовить на обед – 3 рецепта вкусного супа харчо

Суп харчо / Фото: freepik.com

В разгар сезона щавеля мы, конечно, готовим к обеду разнообразные первые блюда с ним. Но, будем откровенны, харчо гораздо сытнее. Правда, времени на его приготовление понадобится больше, но этот суп того достоин. Это одно из самых популярных блюд национальной грузинской кухни. Классический суп готовится из говядины с добавлением соуса ткемали, грецких орехов и риса. Но есть и другие варианты харчо: с курицей, бараниной и свининой. Рассказываем, как их приготовить.

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Суп харчо: классический рецепт

Фото: depositphotos.com

Ингредиенты

500 г говяжьего мяса (можно заменить бараниной)

250 г грецких орехов

300 г риса

200 г соуса ткемали

3 зубчика чеснока

2 луковицы

100 мл растительного масла

2 ч. ложки хмели-сунели

красный перец, соль и пучок свежей зелени – по вкусу

Рецепт приготовления

Мясо промойте под проточной водой и нарежьте кубиками. Положите его в кастрюлю и залейте 2 л воды. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Варите 2 часа, не забывая помешивать и снимать пену. Дождитесь, пока сварится мясо, а потом добавьте рис и готовьте еще 15 минут. Лук очистите и мелко покрошите. Обжарьте на растительном масле до приобретения золотистого оттенка. Орехи очистите и измельчите, положите в бульон вместе с луком. Варите около 10 минут. После этого добавьте в суп соус и приправы, посолите и варите минут 5. Чеснок очистите и нарежьте, а потом погрузите в готовый суп. И не забывайте, что подавать суп харчо следует с достаточным количеством свежей зелени.

Суп харчо из курицы

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Ингредиенты

куриная грудка

полстакана риса

2 зубчика чеснока

4 ст. ложка соуса ткемали

1 луковица

4 ст. ложки обычного томатного соуса

1 пучок петрушки

хмели-сунели – по вкусу

Рецепт приготовления

Промойте куриную грудку, положите в кастрюлю, залейте водой, посолите по вкусу и варите около 30 минут. Примерно за 20 минут до окончания процесса положите к мясу промытый рис и порезанный лук (его нужно предварительно почистить). Минут через 10 добавьте в суп мелко наструганный чеснок, соусы, хмели-сунели и лавровый лист. Положите черный молотый перец по вкусу. Измельченная петрушка добавляется уже в самом финале приготовления супа.

Суп харчо из баранины

Фото: depositphotos.com

Ингредиенты

250 г риса

2 луковицы

1 кг бараньих ребрышек

150 г моркови

150 г картофеля

200 г томатов в собственном соку

2 ст. ложки растительного масла

5 зубчиков чеснока

1 ч. ложка кориандра

2 ст. ложки белого вина

по 1 ч. ложки острого красного и черного перцев

1 пучок кинзы

соль по вкусу

Рецепт приготовления

В казанок аккуратно положите ребрышки жиром вниз и обжарьте по 5 минут каждую сторону. Не забудьте предварительно удалить с ребрышек пленки. Лук и морковь очистите, нарежьте мелкими кусочками и обжарьте на другой сковороде. Семена кориандра и черный перец растолките, смешайте с солью и красным перцем. Тем временем в казан налейте вино, положите пряности, а также смесь моркови и лука. Тщательно перемешайте и посолите по вкусу. Томаты взбейте при помощи блендера в однородную массу и влейте в суп, вскипятите. Потом залейте содержимое казанка 2 л воды и варите 35 минут после закипания. Очистите и настругайте клубни картофеля на небольшие кусочки. Хорошо промойте рис. Положите рис с картофелем в бульон и готовьте примерно 20 минут.

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