Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Топ-новость

Ответка Поляковой

Топ-новость

Каминг-аут MELOVIN

Спецтема

Тесты

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Самое дорогое

Спецтема

Канны-2021
СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

Малиновое варенье на зиму: ТОП-5 рецептов

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
6 июля, 10:26
Копировать ссылку
Безусловно полезное варенье – одна из самых важных летних заготовок. Оно не только вкусное, но и очень полезное. В подборке есть рецепт варенья за 5 минут и без косточек, без сахара на фруктозе, джема
Малиновое варенье без косточек
Малиновое варенье без косточек / Фото: Depositphotos

Эти ягоды богаты витаминами, среди которых C, A, B1, B2, PP, E и бета-каротин. Варенье из малины помогает при простуде, снимает головную боль и разжижает кровь и при этом не имеет практически никаких противопоказаний. Как варить малиновое варенье на зиму – узнаете ниже. В календаре лайфхаков для лета найдете самые полезные идеи, как провести его достойно.

Малиновое варенье "Пятиминутка"

Варенье из малины домашнее
Варенье из малины домашнее / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 кг малины
  • 1 кг сахара

Способ приготовления:

  1. Собрать и перебрать ягоды малины.
  2. Засыпать сахаром и перемолоть блендером.
  3. Перелить в кастрюлю, поставить варить на средний огонь и довести до кипения. Снять пену.
  4. Варить на медленном огне 5 минут.
  5. Готовое горячее варенье разлить по чистым баночкам. Закрыть крышками и убрать остывать.

Варенье из малины без сахара на фруктозе

Малиновое варенье без сахара
Малиновое варенье без сахара / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 кг малины
  • 0,5 л воды
  • 650 г фруктозы

Способ приготовления:

  1. Малину промыть и перебрать.
  2. Смешать фруктозу и воду, приготовить сироп.
  3. Добавить подготовленную малину и варить на медленном огне в течение 7 минут.
  4. Готовое варенье переложить в банки и закрыть крышками. Банки рекомендуется простерилизовать. Хранить варенье без сахара нужно в сухом прохладном месте вдали от солнечных лучей.

Густое малиновое варенье

Варенье из малины на зиму
Варенье из малины на зиму / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 кг малины
  • 1,5 кг сахара

Способ приготовления:

  1. Малину перебрать. Если ягоды только что собраны с куста, промывать их не нужно.
  2. Засыпать малину сахаром, чередуя: стакан малины – стакан сахара. Оставить на 3-4 часа, чтобы выделился сок.
  3. Получившийся сок слить в большую кастрюлю. Поставить на огонь и варить 10-15 минут. Это нужно, чтобы варенье не было водянистым.
  4. В полученный сироп добавить малину, перемешать, довести до кипения, снять пенку и варить 15 минут.
  5. Готовое горячее малиновое варенье разлить по стерилизованным баночкам.

Совет: малиновое варенье можно варить в пропорции 1:1, но с большим количеством сахара оно получается более густым.

Малиновое варенье: рецепт джема

Малиновый джем
Малиновый джем / Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 1 кг малины
  • 1 кг сахара

Способ приготовления:

  1. Малину перебрать, удалить плодоножки и взвесить. Тщательно промыть.
  2. Засыпать ягоды половиной нормы сахара (500 г) и поставить в холодильник на ночь, чтобы малина пустила сок.
  3. Утром отделить ягоды от сиропа. В сироп добавить оставшиеся 500 г сахара и довести до кипения.
  4. Положить ягоды в сироп и на среднем огне варить 30 минут, помешивая деревянной ложкой и снимая образующуюся пену.
  5. Чтобы проверить готовность варенья, в плоскую тарелку выложить ложку джема, остудить. Провести ложкой или пальцем через середину: если джем не растекается, он готов.
  6. Разложить варенье в стерильные банки и герметично закрыть. Хранить банки в темном месте.

Рецепт малинового варенья без косточек

Малиновое варенье без косточек
Малиновое варенье без косточек / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 кг малины
  • 1,2 кг сахара
  • 1 неполный стакан воды

Способ приготовления:

  1. Малину помыть, отправить в кастрюлю и добавить воду. Варить минут 15, чтобы ягоды размягчились.
  2. Дать малине немного остыть, а затем с помощью мелкого сита или марли, сложенной вдвое, отделить косточки.
  3. Получившийся сок вылить в кастрюлю, добавить сахар и поставить на огонь. Довести до кипения и варить джем, постоянно помешивая, в течение часа. В процессе приготовления нужно снимать пену.
  4. Перелить малиновое варенье в стерилизованные банки, закатать и перевернуть вверх дном. Накрыть полотенцем и дать остыть.

Также можно замариновать молодые огурцы и приготовить салат из них – подробности в видео.

Здесь узнаете, как приготовить джем. желе и варенье из красной смородины.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Lifestyle
Показать еще
Реклама
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как реанимировать букет цветов
Хакнуть
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Цитата дня

"Костя до такой степени скромный, интеллигентный и настолько трепетно относится к женщинам... Но чтобы каким-то образом намекать на то, что он чего-то хочет взамен на что-то... Более того, если задать вопрос самой Каролине, мне кажется, она не сможет объяснить, к чему это все ляпнула"

Валерий Меладзе певец
Больше о конфликте Меладзе и Лорак
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
4 - 10 июля
Читать гороскоп
Первый сольный
Концерт ONUKA
27 августа / 19:00
Детальнее про сольник
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Заведи будильник
00
дней
09
часов
49
минут
08
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Есть овощи каждый день
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять