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Что Полякова рассказала Гордону о домогательствах Меладзе в том самом интервью

1 мая, 10:45

Инна Петрова

Накануне певица поддержала Ани Лорак, заявив, что верит в ее слова о харассменте со стороны известного продюсера

Вскоре после скандального интервью Ани Лорак заявила, что журналисты перекрутили ее слова, и что она имела в виду вовсе не сексуальные домогательства. Но Оля Полякова подтвердила, что и сама получала от Константина Меладзе предложение интимного характера.

В своем видеообращении Королева ночи попросила коллег позволить правде быть озвученной. Ани Лорак же она рекомендовала не оправдываться за откровенность.

При этом о домогательствах со стороны Меладзе Полякова рассказала еще год назад в интервью, опубликованном в YouTube-канале Дмитрия гордона. Но снято видео было в 2019-м.

Что Полякова говорила Гордону

Оля Полякова
Скриншот из видео

По словам Оли, когда она пришла на кастинг в "ВИА-Гру", Меладзе посадил ее к себе на колени. Тогда начинающей звезде было 17-18 лет.

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"Может быть моя карьера сложилась бы успешнее гораздо раньше", – сказала Полякова.

Она добавила, что ей настойчиво делали предложение, которое помогло бы ей стать популярной, попасть в группу, но она отказалась.

"Рано было мне еще предлагать такие вещи", – подытожила певица.

Напомним, что недавно Валерий Меладзе отреагировал на обвинения Ани Лорак.

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