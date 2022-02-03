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Секс-каникулы на День святого Валентина – куда полететь страстным и горячим

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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3 февраля, 17:30
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Перефразировав известную фразу, заявляем: что происходит в отпуске, остается в отпуске
Отель для взрослых игр в Канаде предлагает скидки к 14 февраля
Отель для взрослых игр в Канаде предлагает скидки к 14 февраля / Фото: Pinterest, Airbnb

Раз мы уже разобрались, что кинк-шейминг — это плохо, то пора поговорить о трендах сообщества кинк. А именно — секс-каникулах. Если вы ищете идеальный отпуск для безудержной и страстной любви, например, на 14 февраля, то, считайте, уже нашли.

Так уж сложилось, что "вслух" мир негативно настроен на секс, другое дело – что на самом деле скрывают мысли людей… Поэтому приходится проявлять творческий подход к своему сексуальному самовыражению — подумайте о таких высказываниях как "что происходит в Вегасе, остается в Вегасе" и популярных секс-отелях в Бразилии.

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Независимо от того, являетесь ли вы новичком или ветераном в секс-трипах, компания Airbnbs предлагает вариант, который вам зайдет — Tantra Gardens, лофт для взрослых в Ванкувере, Канада — является идеальным местом для тех, кто ищет сексуальное приключение по обоюдному согласию.

Отель для взрослых игр в Канаде предлагает провести незабываемый отпуск
Отель для взрослых игр в Канаде предлагает провести незабываемый отпуск / Фото: Airbnb

Самый продолжительный тренд сообщества кинк: секс-каникулы

Для большинства людей из повседневными рутинными обязанностями по работе, детьми или другими сферами жизни, трудно найти безопасное пространство для своих желаний. Из поколения в поколение люди, жаждущие приключений, уезжали за границу или в горячие точки а-ля Лас-Вегас с потребностью в удовольствиях. Ведь взрослые тоже заслуживают удовольствия. Сексуальные каникулы позволяют людям расставлять приоритеты в своих удовольствиях без стресса социальных норм.

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Психолог Эми Мьюз говорит:

Отпуск может предоставить парам возможности для саморазвития — заниматься новыми, захватывающими видами деятельности… Это может способствовать сексуальному желанию, сексуальной активности и удовлетворенности отношениями.

Привилегии на взрослую тематику

Каникулы кинк идеально подходят как для одиноких сластолюбцев, так и для пар, или, как гласит страница Airbnb Tantra Gardens: "Эй, может быть, даже двух пар".

Отель для взрослых игр в Канаде предлагает провести незабываемый отпуск
Отель для взрослых игр в Канаде предлагает провести незабываемый отпуск / Фото: Airbnb

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Элегантный лофт с одной спальней, расположенный в развлекательном районе Гранвиль в центре Ванкувера, является секс-позитивным и дружелюбным. Пространство украшено прекрасным эротическим искусством, которое можно приобрести.

Еще одна замечательная особенность этого приюта для желающих получить высшую степень удовольствия — 75-дюймовый телевизор с возможностью прямой трансляции, так что вы можете наблюдать за тем, как получаете удовольствие с разных сторон.

Отель для взрослых игр в Канаде предлагает провести незабываемый отпуск
Отель для взрослых игр в Канаде предлагает провести незабываемый отпуск / Фото: Airbnb

Цена за сутки в таком номере — $256 (7274 грн). На День святого Валентина еще есть свободные номера, поэтому поспешите. Отправляйтесь на Airbnb для получения дополнительной информации о пространстве.

Отель для взрослых игр в Канаде предлагает провести незабываемый отпуск | Фото: Airbnb
Отель для взрослых игр в Канаде предлагает провести незабываемый отпуск / Фото: Airbnb
Отель для взрослых игр в Канаде предлагает провести незабываемый отпуск | Фото: Airbnb
Отель для взрослых игр в Канаде предлагает провести незабываемый отпуск / Фото: Airbnb
Отель для взрослых игр в Канаде предлагает провести незабываемый отпуск | Фото: Airbnb
Отель для взрослых игр в Канаде предлагает провести незабываемый отпуск / Фото: Airbnb
Отель для взрослых игр в Канаде предлагает провести незабываемый отпуск | Фото: Airbnb
Отель для взрослых игр в Канаде предлагает провести незабываемый отпуск / Фото: Airbnb
Отель для взрослых игр в Канаде предлагает провести незабываемый отпуск | Фото: Airbnb
Отель для взрослых игр в Канаде предлагает провести незабываемый отпуск / Фото: Airbnb
Отель для взрослых игр в Канаде предлагает провести незабываемый отпуск | Фото: Airbnb
Отель для взрослых игр в Канаде предлагает провести незабываемый отпуск / Фото: Airbnb
Отель для взрослых игр в Канаде предлагает провести незабываемый отпуск | Фото: Airbnb
Отель для взрослых игр в Канаде предлагает провести незабываемый отпуск / Фото: Airbnb
Отель для взрослых игр в Канаде предлагает провести незабываемый отпуск | Фото: Airbnb
Отель для взрослых игр в Канаде предлагает провести незабываемый отпуск / Фото: Airbnb
Отель для взрослых игр в Канаде предлагает провести незабываемый отпуск | Фото: Airbnb
Отель для взрослых игр в Канаде предлагает провести незабываемый отпуск / Фото: Airbnb
Отель для взрослых игр в Канаде предлагает провести незабываемый отпуск | Фото: Airbnb
Отель для взрослых игр в Канаде предлагает провести незабываемый отпуск / Фото: Airbnb
Отель для взрослых игр в Канаде предлагает провести незабываемый отпуск | Фото: Airbnb
Отель для взрослых игр в Канаде предлагает провести незабываемый отпуск / Фото: Airbnb
Отель для взрослых игр в Канаде предлагает провести незабываемый отпуск | Фото: Airbnb
Отель для взрослых игр в Канаде предлагает провести незабываемый отпуск / Фото: Airbnb
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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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