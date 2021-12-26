Что подарить геймеру на Новый год 2022: топ-4 хороших идеи

Подарки на Новый год 2022 мужчинам, которые любят играть / Фото: Коллаж: Сегодня

Традиционно перед праздниками голова идет кругом от идей для подарков знакомым и близким, особенно если вы знаете, что человек увлекается чем-то конкретным. Поэтому мы подобрали для вас список и классических, и небанальных идей на подарки на случай, если ваш близкий человек – ярый геймер.

Дарите самое важное — аксессуары для консоли

Лучший подарок для любого геймера – консоль. И хотя она, вероятно, есть у абсолютного большинства игроманов, никто не откажется от обновленной версии, например, PlayStation 5, про которую все мечтают.

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Если бюджет более скромный, подойдут разнообразные аксессуары: контроллеры, наушники, пульты. Вообще, что угодно для использования с техникой будет отличным подарком. Красивые мышки, персонализированные коврики или яркая клавиатура – ​​главное подобрать качественную вещь, которая будет долго приносить радость.

Классический мерч – беспроигрышный вариант

Хотя это довольно банально и очевидно, предметы с символикой любимой игры могут стать чем-то незабываемым. Футболки, кружки, блокноты с обычным логотипом игры – не самый лучший вариант. Советуем немного погрузиться в тематику выбранной игры и поискать что-то оригинальное: украшение как у главного героя (кольцо Дрейка из Uncharted или кулон Геральта из The Witcher), тематическую "Монополию", коллекционную фигурку, или даже книгу рецептов по мотивам игры (да, такие есть!).

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Создаем атмосферу

Геймерам можно дарить не только то, что обязательно связано с играми. Подойдите креативно – подарите что-нибудь неочевидное, но приятное для обустройства игровой комнаты.

Кресло-мешок или теплое пушистое одеяло – для зимних вечеров за любимой игрой, тематическая аромасвечка – для погружения в мир, Led-лента или оригинальный светильник – для атмосферы.

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Здесь вообще можно подойти с максимальным креативом. К примеру, если человек является фанатом серии Horizon, игры, действие которой происходит среди дикой природы, подарите ему свечу с цветочным или травянистым ароматом. А фанатам гонок, как Need for Speed ​​или Gran Turismo, можно поискать ароматы с нотками кожи для атмосферы новенького автомобильного салона.

Парфюм Secret VI Cuir D'Orient Homme, EISENBERG PARIS (2169 грн) / Фото: brocard.ua

Это отличный вариант, если вы сами не очень разбираетесь в играх, но хотите сделать приятно вашему геймеру.

Диджитал под елку

Лучше игры могут быть только скидки на них! Прекрасным подарком будет карта на подписку или на скидки. К примеру, для PS Store можно приобрести сертификаты на скидки или на подписку на любой бюджет. Это отличный подарок коллеге или знакомому, когда не знаете, что дарить. А вот если вы хотите поздравить так близкого человека, то рекомендуем дать волю фантазии и креативно подойти к упаковке. Сделайте веселую открытку, в которой будете дарить, или положите карту с сертификатом в коробку и добавьте любимые конфеты, конфетти и глиттер. Ведь лучший подарок – это тот, что сделан с мыслями о человеке.

Надеемся, наши советы помогли вам в это наполненное суетой время, и вы выбрали, как поздравить дорогого вам человека.

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