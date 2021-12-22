Подари на Новый год тепло: ТОП-5 сказочных шарфов для холодной зимы (фото + цены)

Такой уютный подарок не просто запомнится, но и будет полезен

Шарф - отличный подарок на Новый год 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

На улице зима в классическом понимании этих слов – все запорошено снегом, мороз -10, гололед. Вот и пришло время наконец-то покупать модные шапки и применять многослойность – главный тренд сезона.

Выбор подарков на Новый год 2022, как всегда, застал врасплох. Но мы сложностей не боимся, к тому же, есть сотни вариантов, что положить под елку. По крайней мере, 12 осознанных подарков на Новый год мы точно нашли. К ним смело присоединяются шарфы.

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Как стильно носить шарфы этой зимой / Фото: Vogue Как стильно носить шарфы этой зимой / Фото: Vogue Как стильно носить шарфы этой зимой / Фото: Vogue Как стильно носить шарфы этой зимой / Фото: Vogue Как стильно носить шарфы этой зимой / Фото: Vogue Как стильно носить шарфы этой зимой / Фото: Vogue Как стильно носить шарфы этой зимой / Фото: Vogue Как стильно носить шарфы этой зимой / Фото: Vogue 1 /8

Шарф – это незаменимый аксессуар для холодной зимы, тем более, в наших суровых регионах. Такому подарку на Новый год ваш близкий человек будет точно рад. Постарайтесь только правильно угадать с цветом, чтобы выбрать то, что нужно именно ему.

Что подарить на Новый год 2022: ТОП-5 шикарных шарфов

Идеальный теплый шарф Tommy Hilfiger Шарф за 2199 грн / Фото: intertop.ua

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Теплый светло-бежевый шарф с пайетками Peserico за 4991 грн / Фото: symbol.ua

Большой шарф Bershka за 750 грн / Фото: bershka.com/

Шерстяной шарф Lauren Ralph Lauren за 2599 грн / Фото: symbol.ua

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Кашемировый шарф BURBERRY за 3860 грн / Фото: Helen Marlen

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