Сегодня 05:35 на
Фигурное катание
Женщины, командные соревнования
Произвольная программа
Сегодня 09:45 на
Скиатлон
Женщины, 7,5 км + 7,5 км
Финал
Сегодня 10:30 на
Конькобежный спорт
Женщины, 3000 м
Финал
Сегодня 11:00 на
Биатлон
Смешанная эстафета 4х6 км
Финал
Сегодня 13:35 на
Прыжки с трамплина
Женщины, индивидуальные
Обычный трамплин, финал
Сегодня 14:40 на
Фристайл
Мужчины, могул
Третий финал
Сегодня 15:26 на
Шорт-трек
Смешанная командная
эстафета, финал А
Завтра 04:24 на
Сноуборд
Женщины, слоупстайл
3-й заезд, финал
Завтра 05:00 на
Горнолыжный спуск
Мужчины, скоростной спуск
Финал
Завтра 09:00 на
Скиатлон
Мужчины, 15 км + 15 км
Финал
Завтра 10:30 на
Конькобежный спорт
Мужчины, 5000 м
Финал
Завтра 14:00 на
Прыжки с трамплина
Мужчины, индивидуальные
Обычный трамплин, финал
Завтра 14:40 на
Фристайл
Женщины, могул
Третий финал
Завтра 15:15 на
Санный спорт
Мужчины
3-й заезд, финал
7 февраля 06:54 на
Сноуборд
Мужчины, слоупстайл
3-й заезд, финал
7 февраля 07:45 на
Гигантский слалом
Женщины
2-й заезд
7 февраля 10:30 на
Конькобежный спорт
Женщины, 1500 м
Финал
7 февраля 11:00 на
Биатлон
Женщины, индивидуальная
гонка 15 км, финал
7 февраля 14:46 на
Шорт-трек
Женщины, 500 м
Финал А
7 февраля 14:51 на
Прыжки с трамплина
Смешанные команды
Финальный раунд
7 февраля 14:58 на
Шорт-трек
Мужчины, 500 м
Финал А
Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎓 Скандал в Могилянке 📲 Технологии, меняющие жизнь 👗 Неделя моды
Поиск на segodnya.ua

Мотивация жить

Трендовый макияж

Love Is...

Women's power

25 лет UFW

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Что подарить парню на День святого Валентина 2022: идеи для тех, кто не знает, что выбрать

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 февраля, 11:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
День влюбленных создан для того, чтобы мы имели повод еще раз признаться в своих чувствах тем, кто нам очень дорог
Что подарить парню на День святого Валентина 2022
Что подарить парню на День святого Валентина 2022 / Фото: pixabay.com

До Дня святого Валентина осталось не так уж много времени, поэтому нужно ускоряться с покупкой подарков. По сути, у нас есть 2 пары выходных для реализации этой миссии. Но что подарить любимому парню на 14 февраля? Пора разобраться.

Мужчины, как маленькие дети, несмотря на свою брутальность и солидный вид. Они тоже, как и мы, любят получать подарки, чувствовать знаки внимания и удивляться. Поэтому подарок на День святого Валентина 2022 должен быть правильно подобран, чтобы молодой человек понимал свою значимость.

Реклама

ТОП-7 видов подарков: что подарить на 14 февраля своему парню

Ювелирные украшения

Ювелирные украшения, если мужчина их носит, всегда будут ассоциироваться с вами, если получены в подарок от вас. Где бы он ни был, что бы ни делал, а сережка в ухе или подвеска на шее – мысленно отнесет его к вам.

Кожаный браслет SAINT LAURENT за 7300 грн
Кожаный браслет SAINT LAURENT за 7300 грн / Фото: kameron.ua

Реклама

Серьги из белого золота с эмалью за 3729 грн
Серьги из белого золота с эмалью за 3729 грн / Фото: SOVA

Бусинка "Грогу" Звездные Войны за 1950 грн
Бусинка "Грогу" Звездные Войны за 1950 грн / Фото: pandora

Впечатления

Реклама

Подарки-эмоции особенно ценятся творческими личностями. Если ваш парень именно такой, тогда сертификат на прыжок с парашютом или приглашение на моноспектакль произведут на него неизгладимое впечатление.

Сертификат на спектакль uzahvati на двоих

uzahvati – первая в Украине творческая команда, работающая в жанре иммерсивных проектов. Побывав хотя бы раз на таком, у вас останутся впечатления на всю жизнь. Выбирайте любую дату и спектакль на двоих, и вы получите невероятную возможность узнать друг друга с новой стороны, почувствовать и потерять счет времени.

Театр вне театра uzahvati на двоих – 1500 грн
Театр вне театра uzahvati на двоих – 1500 грн / Фото: facebook.com/zroblenouzahvati

Полет на воздушном шаре в Киеве

С высоты птичьего полета увидеть Киев и быть в моменте с любимым человеком. Это ли не счастье? Подарив такой сюрприз, вы сделаете приятно не только второй половинке, но и себе, ведь именно с вами любимый будет совершать полет. Оторвитесь от земли вместе! Цена такого полета на двоих 60 минут от bodo – 8990 грн.

Аксессуары

Дьявол скрывается в деталях. То же самое можно сказать и об аксессуарах, потому что по поясу, портмоне или сумке можно многое понять о человеке. Стильный парень оценит такой подарок.

Мужской кожаный кошелек BOSS за 5990 грн
Мужской кожаный кошелек BOSS за 5990 грн / Фото: HUGO BOSS

Кожаный ремень Karl Lagerfeld за 2399 грн
Кожаный ремень Karl Lagerfeld за 2399 грн / Фото: answear

Мужская сумка Calvin Klein за 3239 грн
Мужская сумка Calvin Klein за 3239 грн / Фото: intertop.ua

Косметика

Как бы сильно мужчины ни отнекивались, но все они очень любят порыться на нашей полочке в ванной комнате, когда нас нет дома. Поэтому, подарив ему косметику для ухода за собой, вы сделаете ход конем, убив двух зайцев одновременно: свои гели сохраните и любимого порадуете.

Набор для мужчин: Гель 2в1, пена и бальзам после Бритья за 977 грн
Набор для мужчин: Гель 2в1, пена и бальзам после Бритья за 977 грн / Фото: Yves Rocher

Мужской аромат PACO RABANNE 1 Million Parfum за 3400 грн
Мужской аромат PACO RABANNE 1 Million Parfum за 3400 грн / Фото: brocard.ua

Для уюта

Живете вы вместе или пока нет, это не имеет значения. Уютный подарок в любом случае будет иметь успех. Если раньше у вашего мужчины не было халата, то только потому, что ему его никто не подарил, а самому купить – как-то не доходят руки.

Мужской халат CALVIN KLEIN за 2518 грн
Мужской халат CALVIN KLEIN за 2518 грн / Фото: Calvin Klein

Мужской халат Hugo Boss за 3450 грн
Мужской халат Hugo Boss за 3450 грн / Фото: HUGO BOSS

Темно-синяя пижама ERMENEGILDO ZEGNA за 31000 грн
Темно-синяя пижама ERMENEGILDO ZEGNA за 31000 грн / Фото: symbol.ua

Игры

Мужчины разделяются на маленьких мальчиков и взрослых. Объединяет первых и вторых любовь к игрушкам. Конструктор ‎LEGO, игровая консоль, PlayStation – все это очень понравится вашему парню, если он любитель таких вещей.

Геймпад PS4 Dualshock 4 V2 White за 1799 грн
Геймпад PS4 Dualshock 4 V2 White за 1799 грн / Фото: comfy.ua

Конструктор LEGO Super Heroes Маска Бэтмена за 2000 грн
Конструктор LEGO Super Heroes Маска Бэтмена за 2000 грн / Фото: Чудо Остров

Также читайте: секс-каникулы на День святого Валентина – куда полететь страстным и горячим

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Just do it
Полезный совет на сегодня
Куда поехать на День влюбленных
Узнать!
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Doodle Сегодня
5 февраля. Адольф Виндаус. Ровно 94 года назад немецкий ученый Адольф Отто Рейнгольд Виндаус первым в мире синтезировал витамин D, за что по итогам 1928 года был удостоен Нобелевской премии....
История дня - за минуту
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Узнать!
Ukrainian Fashion Week
25 лет моды в Украине
Новый сезон
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Афиша
Концерты февраля
Посетить
Семейное селфи
Похожа ли дочь Сергея Притулы на папу?
Больше фото
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
7 — 13 февраля
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять