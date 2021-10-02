Что мешает нормальной интимной жизни – доктор Комаровский раскрыл секрет

Интимной жизни мешает, если мужчина смотрит телевизор ночью, а не занимается любовью с женой / Фото: Коллаж: Сегодня

Вопросы, которые поступают от телезрительниц в программу "Ранок з Україною" на канале "Украина", порой имеют скрытый подтекст. Иногда некоторые девушки и женщины не решаются прямо рассказать Евгению Комаровскому о своей ситуации. Однако ведущий рубрики "Запитай у Комаровського" сразу понимает, о чем пытаются спросить телезрительницы, и дает очень четкие рекомендации.

Если работает телевизор, то кому это мешает – ребенку или маме?

В рубрику "Запитай у Комаровського" поступил вполне конкретный вопрос: "Мой муж смотрит телевизор до двух часов ночи. Как это влияет на здоровье спящего ребенка?". Кандидат медицинских наук объяснил, что телевизор не представляет опасности для детей, если они сами не говорят родителям: "Я не могу заснуть".

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Евгений Комаровский объяснил: "Причина этого вопроса в другом. Вы пытаетесь воздействовать на мужа, прикрываясь здоровьем ребенка. Но в данном случае прямой связи нет".

Какой же рецепт нормальной интимной жизни от Комаровского?

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По словам ведущего рубрики "Запитай у Комаровского", если мужчина до двух часов ночи смотрит телевизор, вместо того чтобы заниматься любовью с женой, это действительно противно.

В такой ситуации, конечно, хочется написать доктору Комаровскому и попросить: "Скажите моему мужу, чтобы он обратил на меня внимание!" – сказал кандидат медицинских наук.

Для нормальной интимной жизни еще очень важно, чтобы ребенок, тем более если ему уже 6 лет, не спал в постели с родителями.

У нас все страшно боятся переселить ребенка в свою комнату. Даже если у вас одна комната, то проще всего поставить ширму, чтобы он не мешал вам любить друг друга, – сказал доктор Комаровский. – Но не придумывайте вместо этого вредность телевизора.

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Смотрите рубрику "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" в программе "Ранок з Україною".

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