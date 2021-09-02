Что известно о бале Института костюма Met Gala – 2021

Билли Портер на открытии Met Gala 2019 / Фото: Instagram Института костюма Метрополитен-музея

13 сентября в Музее искусств Метрополитен в Нью-Йорке состоится бал Института костюма Met Gala, вместо которого в прошлом году из-за пандемии прошел фэшн-челлендж с Билли Портером. На самой модной красной дорожке года пройдутся знаменитости, в числе которых Бейонсе, Ким Кардашьян и Рианна, в невероятных образах, созданных самыми культовыми и креативными дизайнерами мира.

Рассказываем, что ждать от события в этом году.

Тема

Пандемия, которая сказалась максимально тяжело на жизнях многих людей, стала главным толчком в выборе главной темы мероприятия. Организаторами было принято решение посвятить выставку Института костюма американской моде.

В этом году выставка будет разделена на две части. Первая, под названием "В Америке: лексикон моды" откроется в Центре костюма Анны Винтур 18 сентября. Именно в этот день будет праздноваться 75-летия Института костюма.

Сама экспозиция будет напоминать дом, по словам куратора Эндрю Болтона, с пересекающимися комнатами, каждая из которых будет отражать новый словарь моды с актуальными отражающими современность терминами.

Дело в том, что ранее американскую моды характеризовали по принципам простоты, практичности и функциональности. А вот европейская мода ассоциировалась всегда с эмоциональность. Организаторы решили переосмыслить эту тенденцию и адаптировать ее к нашему времени. Ведь одежда отражает личные и эмоциональные переживания, которые нас формируют. Так, некоторые комнаты получили названия: "Благополучие" для кухонных галерей, "Стремление" для офисных и "Доверие" для гостиных.

В первую очередь выставка должна раскрыть человеческую связь с одеждой. Экспозиции меньше внимания будут уделять спортивной и комфортной одежде, вместо этого расскажут о дизайнерах, как творцах, новаторах и художниках. В основном это бренды Christopher John Rogers, Sterling Ruby, Conner Ives, Prabal Gurung и Andre Walker.

Во время выставки посетителям покажут короткометражный фильм Ruby’s Veil Flag. Его центральная часть – джинсовый американский флаг. Именно с него и начнется экспозиция выставки

Вторая часть под названием "В Америке: антология моды" откроется 5 мая 2022 года в исторических залах Американского крыла Метрополитен-музея.

Главным спонсором выставки станет Instagram. Главной же темой экспозиций станет исследование развития американской моды в контексте истории страны. Особое внимание уделят инклюзивности, расизму, осознанности, разнообразию, а также новому возрождению американской моды после пандемии.

Обе выставки продлятся до 5 сентября 2022 года.

Ведущие

Править балом будут Том Форд, глава Instagram Адам Моссери и Анна Винтур. Ведущими же гала-концерта станут Тимоти Шаламе, Билли Айлиш, Аманда Горман и Наоми Осака.

Дресс-код

Американская независимость – именно так звучит официальное название дресс-кода, указанного в пригласительных на событие.

Кто придет из знаменитостей?

Каждый год Met Gala посещают самые звездные гости. Организаторы тщательно скрывают их имена, чтобы появление знаменитостей стало еще более фееричнее.

Также организаторы обещают, что на красной дорожке и самом концерте будут строго соблюдать протоколы безопасности COVID-19.

Меню

В этом году над меню гала-ужина будут работать сразу 10 известных в Нью-Йорке шефов под руководством знаменитого повара Маркуса Самуэльссона. Впервые в истории ужин будет состоять только из веганских блюд.

Смотрите в ролике презентацию выставки Met Gala:

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