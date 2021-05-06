Период крашенок почти закончился, и практически в каждом доме остались те, которые не были задействованы по назначению. И если вы знаете, что интересного можно приготовить из черствого хлеба, то теперь узнаем, какие быстрые паштеты можно приготовить из яиц.
Венгерский яичный паштет
Ингредиенты
- Яйца – 4 шт.
- Лук – 2 шт. (средних)
- Грецкие орехи – 50 г
- Сливочное масло – 50 г
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Лук измельчить, протушить в сливочном масле до прозрачности.
- Отварить яйца в течение 10 минут, смешать с луком и пробить в блендере.
- Добавить орехи и измельчить, приправить по вкусу.
Паштет из яиц с грибами
Ингредиенты
- Яйца – 5 шт.
- Грецкие орехи – 100 г
- Сливочное масло – 30 г
- Шампиньоны – 6 шт.
- Лук -1 шт.
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Лук и шампиньоны обжарить, жидкости не должно быть.
- Взбить с помощью блендера все ингредиенты до воздушного состояния. Приправить по вкусу.
- Поставить в холодильник минимум на 30 минут.
Яично-сырный паштет
Ингредиенты
- Яйца – 6 шт.
- Сыр – 100 г
- Чеснок – 2 зуб.
- Соль, перец черный молотый – по вкусу
- Майонез или сметана – 2 ст. л.
Способ приготовления
- Яйца отварить, натереть на крупной терке. Смешать с тертым сыром.
- Приправить, добавить измельченный чеснок, майонез или сметану, перемешать.
Полезный паштет из курицы, моркови и яиц
Ингредиенты
- Куриная грудка – 1 шт.
- Морковь – 350 г
- Лук – 1 шт.
- Яйца – 3 шт.
- Перец, укроп, соль, лавровый лист – по вкусу
- Яблочный уксус – 1 ч. л.
Способ приготовления
- Морковь очистить и разрезать на несколько частей. В кастрюлю положить куриную грудку и морковь. Залить водой, посолить, поперчить, добавить лавровый лист. Варить до готовности.
- Лук порезать как можно мельче и залить его яблочным уксусом. Оставить мариноваться на 5-10 минут.
- Измельчить куриную грудку и морковь. Добавить крупно натертые яйца.
- С лука слить уксус. Смешать с другими ингредиентами. Приправить по вкусу.
Паштет из селедки, сливочного сыра и яиц
Ингредиенты
- Селедка слабосоленая – 0,5 шт.
- Горчица – 0,5 ч. л.
- Сливочный сыр – 100 г
- Яйца – 2 шт.
- Сок половины лимона
- Укроп – по вкусу
Способ приготовления
- Яйца сварить вкрутую. Тщательно выбрать кости из рыбы.
- Смешать в блендере яйцо, селедку, сливочный сыр и горчицу.
- Добавить лимонный сок, специи и зелень по вкусу.
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