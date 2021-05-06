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Что приготовить из яиц, которые остались после Пасхи &ndash; 5 идей для быстрых паштетов

6 мая, 14:52

Ирина Маслова

Для этого вам понадобятся яйца, грибы или твердый сыр, курица или селедка

Период крашенок почти закончился, и практически в каждом доме остались те, которые не были задействованы по назначению. И если вы знаете, что интересного можно приготовить из черствого хлеба, то теперь узнаем, какие быстрые паштеты можно приготовить из яиц.

Венгерский яичный паштет

Фото: іnstagram.com/mom_loves_kitchen/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Лук измельчить, протушить в сливочном масле до прозрачности.
  2. Отварить яйца в течение 10 минут, смешать с луком и пробить в блендере.
  3. Добавить орехи и измельчить, приправить по вкусу.

Паштет из яиц с грибами

Фото: instagram.com/tatyitaly/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Лук и шампиньоны обжарить, жидкости не должно быть.
  2. Взбить с помощью блендера все ингредиенты до воздушного состояния. Приправить по вкусу.
  3. Поставить в холодильник минимум на 30 минут.

Яично-сырный паштет

Фото: instagram.com/tanya.tanya1974/

Ингредиенты

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Способ приготовления

  1. Яйца отварить, натереть на крупной терке. Смешать с тертым сыром.
  2. Приправить, добавить измельченный чеснок, майонез или сметану, перемешать.

Полезный паштет из курицы, моркови и яиц

Фото: instagram.com/vkusnue_receptiki/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Морковь очистить и разрезать на несколько частей. В кастрюлю положить куриную грудку и морковь. Залить водой, посолить, поперчить, добавить лавровый лист. Варить до готовности.
  2. Лук порезать как можно мельче и залить его яблочным уксусом. Оставить мариноваться на 5-10 минут.
  3. Измельчить куриную грудку и морковь. Добавить крупно натертые яйца.
  4. С лука слить уксус. Смешать с другими ингредиентами. Приправить по вкусу.

Паштет из селедки, сливочного сыра и яиц

Фото: instagram.com/vkusnue_receptiki/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Яйца сварить вкрутую. Тщательно выбрать кости из рыбы.
  2. Смешать в блендере яйцо, селедку, сливочный сыр и горчицу.
  3. Добавить лимонный сок, специи и зелень по вкусу.

Здесь найдете 10 рецептов вкусного завтрака из яиц.

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