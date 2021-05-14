Черный брючный костюм никогда не выйдет из моды. Вот как его носит внучка Ротару

/ Фото: instagram.com/iamsofiaeve

В модном арсенале Сони Евдокименко не только колье, как у Грейс Келли. 19-летняя певица хорошо разбирается в трендах и умеет создавать запоминающиеся образы. Один из таких она продемонстрировала в фотосессии — маскулинный черный костюм, будто снятый с плеча бойфренда.

Наряд для съемки Соня Евдокименко выбрала из ассортимента ELENAREVA. На днях в костюме этого украинского бренда Елена Зеленская посетила Мариинский дворец.

/ Фото: instagram.com/iamsofiaeve

В отличие от первой леди, внучка Софии Ротару отдала предпочтение всегда актуальной классике. Под костюм она надела жилет и белую рубашку, что сделало образ более официальным. Также Соня обула туфли оксфорды в мужском стиле.

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/ Фото: instagram.com/tymurdeina

Автором выразительных черно-белых кадров стал Тимур Дейна. Он известен по фотосессиям для Макса Барских, Андре Тана, Маши Горбань и Виктории Бони.

Ранее мы рассказывали про еще одну съемку Сони Евдокименко в соблазнительном черном боди.