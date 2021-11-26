В последнюю минуту: ТОП-10 самых трендовых сумок по горячим ценам на Черную пятницу 2021

Черная пятница 2021: сумки по выгодным ценам / Фото: Коллаж: Сегодня

Черная пятница 2021 на то и пятница, чтобы вдоволь походить по магазинам, не жалея времени и сил, охотясь на свою самую нереальную скидку. С 26 по 29 ноября в ТРЦ будет ажиотаж, поэтому не всегда есть смысл туда идти, ведь никто не отменил онлайн-шопинг, так что, советуем побаловать себя идеальными бьюти-покупками.

"Женская сумочка может многое рассказать о ее владелице", – такими словами начинается одна из серий культового сериала "Отчаянные домохозяйки". Это неоспоримая аксиома, потому каждая из нас всегда так придирчиво ищет ту самую "свою" сумку. А, может, и не одну.

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Мы вам расскажем о самых трендовых сумках, которые в Черную пятницу 2021 опустили свои цены ниже некуда.

Черная пятница 2021: женские сумки по выгодным ценам

Шопер

Та самая максимально большая женская сумка, которая стала героиней многочисленных анекдотов и мужского недопонимания, но для нас, девочек, всегда будет надежной подружкой. В такой сумке можно носить все: от рулона обоев – до сменной пары обуви. Она именно на тот случай, если фраза "вышла из дома – и улетела в Париж" – о вас. Шопер в Черную пятницу 2021 просто грех не купить.

Шопер из бежевой фактурной кожи за 2 640 грн (цена раньше 3 300 грн) / Фото: kachorovska.com/

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Цепи

Сумки с ручкой-цепью еще долго не выйдут из моды. Они очень выгодно сочетаются с элегантным образом и актуальны как зимой, так и летом. Поэтому торопитесь купить сумку с цепью по скидке в Черную пятницу 2021.

Сумки-клатчи из эко-кожи с цепочкой за 510 грн (цена раньше 599 грн) / Фото: romashka

"Плюшевые" сумки

В моду ворвалась тенденция на все мягкое, пушистое и максимально комфортное. Не обошла она стороной и аксессуары. Сумки с такой текстурой пользуются спросом среди блогеров и тех, кто следит за трендами. Купить плюшевую сумку в Черную пятницу можно очень выгодно.

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Сумка-шоппер из искусственного меха с плюшевым эффектом за 4 072 грн (цена раньше 5 090 грн) / Фото: LIU JO

Сумка-ремень на пояс

Актуальная модель для тех, кто не носит много вещей и любит выглядеть стильно. Такая сумка обалденно смотрится в сочетании с платьем-макси и пиджаком "с мужского плеча". Покупайте сумку-пояс по скидке и не думайте больше, чем подчеркнуть талию в любимом оверсайзе.

Поясная ремень-сумка на пояс S&M за 429 грн (цена раньше 500 грн) / Фото: rozetka.com.ua

В стиле диско

Раз в году каждую из нас стабильно приглашают на мероприятие, на котором блестящая сумка в стиле диско или какой-то мерцающий клатч – просто must have. Вот и пришло время наконец-то его купить в разгар Черной пятницы 2021. Поверьте, потом еще спасибо себе скажите.

Золотистый клатч со стразами для вечеринки за 559 грн (цена раньше 760 грн) / Фото: rozetka.com.ua

Мини-сумка

Самый спорный дизайн, который вызывает так много обсуждений. Экстремальные пропорции сумки заставляют одновременно и недоумевать, мол, в чем смысл, но в то же время рука так и тянется ее пощупать, посмотреть, прикинуть: ключи и телефон поместятся, была-не была – беру!

Маленькая женская сумка-клатч за 520 грн (цена раньше 560 грн) / Фото: rozetka.com.ua

Бананка

Сумка для спортивных людей, которые прежде всего заботятся о своем комфорте. Купить бананку на Черную пятницу 2021 можно по скидке, которая нам и не снилась.

Поясная бананка за 295 грн (цена раньше 899 грн) / Фото: intertop.ua

Рюкзаки

Стильное и прагматичное решение, которое не раз выручало девушек. Рюкзак никогда не потеряет свою актуальность именно благодаря комфорту в носке. Купите женский стильный рюкзак, не задумываясь – пригодится!

Лаконичный рюкзак из эко-кожи за 467 грн (цена раньше 549 грн) / Фото: romashka

Сумка-саквояж

Оригинальный саквояж не оставит вас без внимания на модной тусовке и просто на прогулке в городе. Наверняка, такая модель никогда не устареет и не выйдет из моды. Купить сумку-саквояж на Черную пятницу 2021 можно особенно выгодно.

Женская сумка-саквояж из натуральной кожи за 2 380 грн (цена раньше 2 800 грн) / Фото: vitotorelli

Обновленная классика

Старые-добрые классические сумки таких моделей снова покорили мир. Они невероятно женственные и элегантные. Не сомневайтесь, о таком приобретении не пожалеете.

Сумка классической формы за 510 грн (цена раньше 599 грн) / Фото: romashka

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