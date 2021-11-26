В останню хвилину: ТОП-10 трендових сумок за гарячими цінами на Чорну п'ятницю 2021

Чорна п'ятниця 2021: сумки за вигідними цінами / Фото: Колаж: Сьогодні

Чорна п'ятниця 2021 на те й п'ятниця, щоб вдосталь походити магазинами, не шкодуючи часу і сил, полюючи на свою нереальну знижку. З 26 по 29 листопада в ТРЦ буде ажіотаж, тому не завжди є сенс туди йти, адже ніхто не скасував онлайн-шопінг, тож радимо побалувати себе ідеальними б'юті-покупками.

"Жіноча сумочка може багато розповісти про її власницю" , – такими словами починається одна із серій культового серіалу "Відчайдушні домогосподарки". Це незаперечна аксіома, тому кожна з нас завжди так прискіпливо шукає ту саму "свою" сумку. А може, й не одну.

Реклама

Ми вам розповімо про найтрендовіші сумки, які в Чорну п'ятницю 2021 року опустили свої ціни нижче нікуди.

Чорна п'ятниця 2021: жіночі сумки за вигідними цінами

Шопер

Та сама найбільша жіноча сумка, яка стала героїнею численних анекдотів і чоловічого здивування, але для нас, дівчат, завжди буде надійною подружкою. У такій сумці можна носити все: від рулону шпалер до змінної пари взуття. Вона саме на той випадок, якщо фраза "вийшла з дому – і полетіла до Парижу" – про вас. Шопер у Чорну п'ятницю 2021 року просто гріх не купити.

Шопер з бежевої фактурної шкіри за 2640 грн (ціна раніше 3300 грн) / Фото: kachorovska.com/

Реклама

Ланцюги

Сумки з ручкою-ланцюгом ще довго не вийдуть із моди. Вони дуже вигідно поєднуються з елегантним луком та актуальні як узимку, так і влітку. Тому поспішайте купити сумку з ланцюгом зі знижкою у Чорну п'ятницю 2021 року.

Сумки-клатчі з еко-шкіри з ланцюжком за 510 грн (ціна раніше 599 грн) / Фото: romashka

"Плюшеві" сумки

У моду увірвалася тенденція на все м'яке, пухнасте і максимально комфортне. Не оминула вона й аксесуари. Сумки плюшеві сумки користуються попитом серед блогерів та тих, хто стежить за трендами. Купити плюшеву сумку у Чорну п'ятницю можна дуже вигідно.

Реклама

Сумка-шоппер із штучного хутра з плюшевим ефектом за 4 072 грн (ціна раніше 5 090 грн) / Фото: LIU JO

Сумка-ремінь на пояс

Актуальна модель для тих, хто не носить багато речей та любить виглядати стильно. Така сумка чудово комбінується у поєднанні з сукнею-максі і піджаком "з чоловічого плеча". Купуйте сумку-пояс зі знижкою і не думайте більше, як підкреслити талію в улюбленому оверсайзі.

Поясна сумка на пояс S&M за 429 грн (ціна раніше 500 грн) / Фото: rozetka.com.ua

У стилі диско

Щороку кожну з нас стабільно запрошують на захід, на якому блискуча сумка в стилі диско або якийсь мерехтливий клатч – просто must have. Ось і настав час нарешті його купити в розпал Чорної п'ятниці 2021 року. Повірте, потім ще спасибі собі скажите.

Золотистий клатч зі стразами для вечірки за 559 грн (ціна раніше 760 грн) / Фото: rozetka.com.ua

Міні-сумка

Найспірніший дизайн, який викликає так багато обговорень. Екстремальні пропорції сумки змушують одночасно й дивуватися, мовляв, у чому сенс, але водночас рука так і тягнеться її помацати, подивитися, прикинути: ключі та телефон помістяться, була-не була – беру!

Маленька жіноча сумка-клатч за 520 грн (ціна раніше 560 грн) / Фото: rozetka.com.ua

Бананка

Сумка для спортивних людей, які перш за все дбають про комфорт. Купити бананку на Чорну п'ятницю 2021 року можна за знижкою, яка нам і не снилася.

Поясна бананка за 295 грн (ціна раніше 899 грн) / Фото: intertop.ua

Рюкзаки

Стильне та прагматичне рішення, яке не раз рятувало дівчат. Рюкзак ніколи не втратить своєї актуальності саме завдяки комфорту в носінні. Купуйте жіночий стильний рюкзак, не замислюючись – знадобиться!

Лаконічний рюкзак з еко-шкіри за 467 грн (ціна раніше 549 грн) / Фото: romashka

Сумка-саквояж

Оригінальний саквояж не залишить вас поза увагою модної тусовки і просто на прогулянці в місті. Напевно, така модель ніколи не застаріє і не вийде із моди. Купити сумку-саквояж на Чорну п'ятницю 2021 можна особливо вигідно.

Жіноча сумка-саквояж із натуральної шкіри за 2 380 грн (ціна раніше 2 800 грн) / Фото: vitotorelli

Оновлена класика

Старі-добрі класичні сумки таких моделей знову підкорили світ. Вони неймовірно жіночні та елегантні. Не сумнівайтесь, про таке придбання не пошкодуєте.

Сумка класичної форми за 510 грн (ціна раніше 599 грн) / Фото: romashka

Читайте також: