Чем эмоциональное выгорание опасно для здоровья и почему украинцы этого не понимают – советы психологов

Эмоциональное выгорание опасно для здоровья / Фото: Unsplash

Американская соцсеть LinkedIn отправила почти всех своих работников, а их где-то под 16 тысяч по всему миру, в оплачиваемый недельный отпуск. Чтобы они расслабились, эмоционально подзарядились и массово не выгорели на работе. И это не шутка. ВОЗ считает, что эмоциональное выгорание – это профессиональное явление, которое влияет на состояние здоровья человека. Чем это состояние опасно – разбирались в сюжете.

Как не сгореть на работе: симптомы эмоционального выгорания

Выходные прошли, а сил не прибавилось? Работа, которая приносила удовольствие, не радует. Много нагрузки и ответственности, ненормированный график, жесткие дедлайны, хроническое недосыпание. Все это, как снежный ком, накапливает стресс, усталость, раздражение. В результате, рассказывает семейный психолог Диана Сушко, человек просто говорит, что больше не может встать с постели и поехать на работу.

Психолог Наталья Ломоносова поясняет, что внутренне человек начинает ненавидеть своих начальников, коллег или процесс, который вам нужно делать.

Это все симптомы эмоционального выгорания. Оно, кстати, есть в Международной классификации болезней. Но не спешите на больничный. Потому выгорание на самом деле не является заболеванием!

Как украинцы реагируют на эмоциональное выгорание

Если научиться снижать уровень стресса, то желание есть фастфуд снижается / Фото: freepik.com

Во Всемирной организации здравоохранения его официально называют синдромом, который возникает вследствие хронического стресса на работе. С такими жалобами в Европе и США к психологам обращается каждый третий работник. А в Украине – нет.

Семейный психолог Диана Сушко поясняет ситуацию с украинцами так:

Часто этого не понимают. Ну смотри – руки, ноги есть, все есть, ты здоров, ничего не сломано – они приходят и задают такие вопросы – как так? Я же на вид здоровый. Почему мне так плохо?

Какие есть последствия эмоционального выгорания

Из-за перенапряжения нарушается сон, снижается иммунитет, появляются проблемы с памятью и концентрацией внимания. Кроме того, сбивается гормональный фон и обостряются хронические болячки.

Про последствия эмоционального выгорания рассказала семейный психолог Диана Сушко:

У нас эмоциональное выгорание – это такой бытовой срок. Я выгорел. У меня нет настроения. Вот на таком уровне оно понимается. А на самом деле последствия всего этого – невротические расстройства. Затяжные невротические расстройства, тревожные расстройства, субдепрессивные состояния.

Как научиться справляться со стрессом или избегать его

Постоянные стрессы приводят к повышению тестостерона у женищн / Фото: Depositphotos

В таком случае без квалифицированной помощи уже не обойтись. Но как вовремя распознать эмоциональное выгорание и научиться справляться со стрессом на работе или избегать его? Давайте разбираться.

Звезда украинского кино и театра, народная артистка Украины, телеведущая Ольга Сумская не может даже представить своей жизни без сцены, зрителей, съемок и этого бешеного ритма. И часто – без отдыха. Поэтому актрисе не просто знакомо это чувство, ведь она сама не раз переживала эмоциональное выгорание:

Это когда ты не чувствуешь обогащения и взаимообмена со зрителем. Иногда ты выходишь после спектакля и ты окрыленный, ты вдохновенный. А иногда заканчивается спектакль и ты не можешь собраться, ты приходишь домой, нет сил и потом ты на второй день лежишь и не можешь понять – почему так происходит.

Психолог Наталья Ломоносова поясняет, что есть работы, которые связанны в большей степени именно с эмоциональной отдачей, взаимодействие: психологи, учителя, социальные работники, актеры, всевозможные ораторы. Люди не берут у тебя энергию – ты им отдаешь свою. И по сути, если очень просто сказать, то эмоциональное выгорания – это когда ты слишком много отдал.

Как восстановить энергию и силы

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Важно как-то восстанавливать утраченную энергию, чтобы снова "быть в ресурсе", как модно сейчас говорить.

Основное, что сейчас делают, говорит психолог Диана Сушко, если имеют возможность – это уходят в отпуск. Некоторые не выдерживают и кардинально меняет работу или профессию. У Ольги Сумской желание оставить актерство никогда не было:

Я просто люблю, когда у меня очень много работы и я могу находиться на гастролях до полумесяца. И параллельно еще съемки в кино. Репетиции в новом спектакле. Такой бешеный ритм мало кто выдерживает, но мне он нравится. И меня он заряжает хорошей энергией.

Напротив, самый большой страх и разочарование для актеров – это как раз не иметь работы, то есть не чувствовать востребованности, уверена актриса.

Лидер группы "Без обмежень" Сергей Танчинец тоже рисковал выгореть на работе. От этого его не раз предостерегали коллеги и фанаты:

Когда мы сыграли в 2019 году 174 концерты в год – много людей мне писали и говорили о том, что так нельзя потому что наступит момент выгорания. Но после этого был еще один год, в котором мы сыграли еще 100 концертов и я никакого эмоционального выгорания совершенно не чувствую.

По его словам, он чувствует только большую физическую усталость, но быстро восстанавливает силы. Ведь это работа, о которой всегда мечтал. Секрет Сергея в правильном балансе: сцена – личная жизнь – отдых:

2 месяца в году, каждые полгода мы себе отдыхаем, ездим куда-то с семьями. И на самом деле этого мне лично хватает. График наш сделан таким образом, что мы 3-4-5 дней работаем. Затем 3-4-5 дней находимся дома с семьей.

Не работой единой: проблемы в личной жизни тоже приводят к выгоранию

Эмоциональное истощение может возникать и из-за проблем в личной жизни, поясняет психолог Наталья Ломоносова:

Нет отношений или отношения плохие, или они токсичные. Когда у человека заниженная самооценка, то он сам в себя не верит. Стеснительный, зажатый, ему трудно говорить "нет" – тогда все на него валят. Потому что нн не умеет и он боится, например, разговора с авторитетами. Он будет много работать, а зарплата не будет расти.

Кому грозит эмоциональное выгорание

Чаще всего рабочее перенапряжение грозит тем, кто склонен впадать в крайности: перфекционистам, максималистам и людям с комплексом отличника.

А чтобы на работе выгорали меньше, многие компании разрабатывают програмы по восстановлению эмоционального здоровья своих работников. Например, обустраивают релакс-зоны, где можно отдохнуть на свежем воздухе, почитать книгу или просто побыть в тишине.

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Не менее важна и физическая активность – позаниматься на тренажерах или поиграть в настольный теннис. Достаточно хотя бы 30 минут в день, как рекомендует Всемирная организация здравоохранения.

Некоторые международные компании также оказывают медицинское страхование от ментальных расстройств, проводят корпоративные тренинги по здоровому образу жизни и устойчивости к стрессу, отправляют в внеплановый отпуск или на консультацию к штатному психологу, а еще предлагают дополнительные выходные и гибкий график. Это, конечно, не гарантирует, что персонал не будет выгорать. Впрочем, выгоднее предотвратить, чем потом лечить, ведь у эмоционально опустошенных работников падает производительность, а в компании – прибыль.

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