Чем больна Скабеева – ее поведение диагноз или "работа", мнение психологов

Ольга Скабеева, вернее ее поведение - это не диагноз, а такая манера «работать», отмечают психологи / Фото: Коллаж: Сегодня

Ольга Скабеева, телеведущая и пропагандистка, распространяет ложь о войне России против Украины и постоянно хамит – но такова концепция любого шоу на российском телевидении. Психолог Елена Шершнева подозревает у скандальной журналистки так называемый синдром проститутки.

Так, Шершнева отмечает, что симптомы такого синдрома можно целиком реализовать на пропагандистском канале, где собственно и работает Скабеева. Однако отметим, что само слово "проститутка" говорить некорректно, поскольку оно способствует стигматизации, то есть "клеймению" женщин, втянутых в торговлю людьми. А проституция классифицируется как торговля людьми.

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Скабеева просто старается соответствовать стандартам российской пропаганды, распространяя ложь за деньги

Журнал Journal of Sex Research писал об этом еще в 2017 году: корректно говорить проституированная женщина. Однако дело не в самом слове, а в поведении скандальной пропагандистки: действительно ли Скабеева больна или дело вовсе не в ее психическом здоровье?

Мы также обратились за комментарием к психологу, кандидату психологических наук, психотерапевту Марине Диденко. Эксперт отмечает, что в отношении Скабеевой такое обидное высказывание целиком можно понять.

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Марина Диденко / Фото: пресс-служба

Потому что Скабеева – человек крайне неприятный, ее поведение недопустимо. И полностью понятно, что она занимается лживой пропагандой за деньги.

Другой вопрос, что "синдром проститутки" в данном случае используется больше не как медицинский диагноз, – говорит Марина Диденко,- который я, например, в своей практике не встречала. А как так называемое социальное описание человека.

И это оправдано тем, что желание унизить человека, который делает очень много негативных вещей для Украины, сейчас испытывают многие из нас. Вообще ставить тот или иной медицинский диагноз - задача не психолога, а врача или психотерапевта с медицинским образованием, резюмирует Марина.

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В итоге мы сами можем сделать выводы сами: Скабеева просто старается соответствовать стандартам российской пропаганды и набирать больше рейтингов для своего ток-шоу. Поэтому вряд ли стоит удивляться, что у шоу впечатляющие рейтинги и зрители одобряют такой формат.

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