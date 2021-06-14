Человек-эпоха. Человек-легенда: звезды о смерти Григория Чапкиса

Звезды прокомментировали смерть Григория Чапкиса / Фото: Instagram
Вчера вечером стало известно о смерти известного украинского хореографа и народного артиста Украины Григория Чапкиса. Он скончался в возрасте 91 года в результате продолжительной болезни. Звезды у себя в соцсетях делятся воспоминаниями о хореографе.
Телеведущий Юрий Горбунов одним из первых прокомментировал в Instagram новость о смерти легендарного хореографа.
"Вечная память вам, Маэстро! Трудно без вас теперь представить "Танці з зірками!!" Большой пример для всех, как надо любить профессию, свое дело и жизнь!! RIP", – написал Горбунов.
Юрий Горбунов прокомментировал смерть Григория Чапкиса / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy
Певец Павел Зибров у себя в InstaStories поделился совместным фото с Григорием Николаевичем.
"Вечная память! Человек-эпоха. Человек-легенда. Человек-танец", – подписал снимок певец.
Павел Зибров прокомментировал смерть Григория Чапкиса / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov
Фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина в InstaStories была кратка.
"Уважение и память, Григорий Николаевич", – написала Юлия Санина.
Юлия Санина прокомментировала смерть Григория Чапкиса / Фото: instagram.com/the_hardkiss
Хореографу Ксении Горб посчастливилось поработать вместе с Григорием Чапкисом. Она поделилась в Instagram архивными видео. (Чтобы посмотреть видео – листайте влево.)
"Казалось, вы непобедим. Мое бесконечное уважение ....В свои 91 год вы так любили и уважали жизнь, танец и людей", – написала Ксения.
Леся Никитюк поделилась в Instagram совместным фото с Григорием Чапкисом.
"Светлая память, Григорий Николаевич... мы будем все скучать за вами. Плачу", – написала телеведущая.
Леся Никитюк прокомментировала смерть Григория Чапкиса / Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Наталья Могилевская в Instagram призналась, каким в ее памяти останется Григорий Чапкис.
"Всегда на высоте... Я хочу, чтобы вас запомнили таким! Мой преподаватель в Академии искусств, мой строгий судья, мой друг и мой партнер по школе танцев! Какая же это утрата для всех нас. Вы были таким сильным, ясным, горящим... Я ненавижу эйджизм, и вы доказали всем невеждам и слабакам, что мужчина и в 90 лет может иметь лоск, быть звездой, ухаживать за женщинами, благоухать и работать на полную. Спасибо за танец, спасибо за нашу свадьбу, спасибо за пример. Примите мою благодарность и восхищение навечно", – написала певица.
Наталья Могилевская прокомментировала смерть Григория Чапкиса / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Джамала в InstaStories тоже была немногословна.
"Невероятный. Один и только. Светлая память", – написала певица.
Джамала прокомментировала смерть Григория Чапкиса / Фото: instagram.com/jamalajaaa
Ранее сын Григория Чапкиса опубликовала трогательные совместные фото с отцом.