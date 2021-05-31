Церковные праздники и посты в июне-2021: подробный православный календарь

Узнайте, когда в июне-2021 отмечаем Вознесение Господне, Троицу, другие церковные праздники и значимые даты

Церковные праздники в июне / Фото: Unsplash

Которое сегодня церковный праздник? когда празднуем Вознесение Господне и Троицу? Когда наступит Троицкая седмица? В день начнется многодневный Петров пост? Когда поминать умерших родственников? Когда почитаются чудотворные иконы Божьей Матери?

Следите за календарем, какие еще церковные праздники будут в июне 2021 года. Эта информация поможет вам не пропустить большие и значимые православные даты, а также знать дни постов, сплошные седмицы и другие важные события церковной православного календаря на июнь.

Православные церковные праздники в июне 2021-го: календарь

1 июня – священномучеников Патрикия, епископа Прусского, и с ним трех пресвитеров: Акакия, Менандра и Полиена, Мученика Калуфа Египтянина, преподобного Иоанна, епископа Готского.

2 июня – отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Мучеников Фалалея, Александра и Астерия, мученика Аскалона. Обретение мощей святителя Алексия, митрополита Киевского и всея Руси, чудотворца.

3 июня – равноапостольного царя Константина и матери его царицы Елены, благоверного князя Константина и детей его Михаила и Феодора, Муромских чудотворцев.

4 июня – память ІІ Вселенского собора, Мучеников Василиска, мученика Иоанна-Владимира, князя Сербского.

5 июня – преподобного Михаила, исповедника, епископа Синадского, преподобномученика Михаила, черноризца, преподобной Евфросинии, игуменьи Полоцкой. Обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского.

6 июня – 6-воскресенье по Пасхе, о слепом. Преподобного Симеона столпника на Странной горе, мучеников Мелетия Стратилата, Стефана, Иоанна, Серапиона, египтянина, Калиники, волхва, Феодора и Фауста и с ними 1218 воинов с женами и детьми.

7 июня – 6-я неделя после Пасхи. Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Священномученика Ферапонта, епископа Кипрского, святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского.

8 июня – апостолов от 70-х Карпа и Алфея, мучеников Аверкия и Елены, святого Иоанна Психаита, исповедника, мученика Георгия Нового.

9 июня – отдание праздника Пасхи. Предпразднство Вознесения Господня. Священномученика Ферапонта, епископа Сардийского, мучеников Феодоры, девы, и Дидима, воина. Перенесение мощей святителей Киевских: Киприана, Фотия и Ионы. Праведного Иоанна Русского, исповедника.

10 июня – Вознесение Господне. Преподобного Никиты, исповедника, епископа Халкидонского, священномученика Евтихия, епископа Мелитинский, мученицы Еликониды, священномученика Елладия, епископа. Мучеников, в долине Ферейдан (Иран) от персов пострадавших (переходящий праздник в день Вознесения Господня). Никейской иконы Божьей матери.

11 июня – попразднство Вознесения Господня. Память І Вселенского собора. Мученицы Феодосии, девы Тирской, преподобномученицы Феодосии, девы, святителя Луки, архиепископа Симферопольского, исповедника. Икон Божией Матери, называемых "Споручница грешных" и "Неутомимое Око".

12 июня – преподобного Исаакия, исповедника, игумена обители Далматской.

13 июня – 7-я воскресенье после Пасхи, святых отцов I Вселенского собора. Апостола от 70-х Ерма, мученика Ермия. Мученика Философа.

14 июня – 7-я неделя после Пасхи. Мучеников Иустина Философа и другого Иустина, и с ними Харитона, Хариты, Евелписта, Иеракса, Пеона и отца, преподобного Агапита Киево-Печерского, врача безвозмездного, в Ближних пещерах, преподобного Иустина (Поповича), Челийського.

15 июня – святителя Никифора, исповедника, патриарха Константинопольского, великомученика Иоанна Нового, Сучавского, священномученика Пофина, епископа Лионского, и тех, что с ним пострадали, мученицы Бландина и мученика Понтика Лионских. Киево-Братской иконы Божьей Матери.

16 июня – мучеников Лукилиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и Павлы, девы, священномученика Лукиана, епископа, Максиана, пресвитера, Юлиана, диакона, Маркелиана и Сатурнина в Бельгии, преподобного Додо Давыдо-Гареджийского.

17 июня – святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, мучеников Фронтасия, Северина, Севериана и Силана, мученика Конкордия, священномученика Асти, епископа Диррахийського, преподобного Зосимы, епископа Вавилона Египетского, преподобного Давида Гареджийского.

18 июня – отдание праздника Вознесения Господня. Перенесение мощей блаженного Игоря, великого князя Черниговского и Киевского. Священномученика Дорофея, епископа Тирского, блаженного Константина, митрополита Киевского и всея Руси, мучеников Маркиана, Никандра, Иперехия, Аполлона, Леонида, Ария, Горгия, Селиния, Иринея и Памвона, преподобного Феодора, чудотворца, преподобного Анувия, отшельника Египетского, преподобного Дорофея, из обители аввы Серида. Игоревской иконы Божией Матери.

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19 июня – Троицкая родительская суббота. Совершаем память всех от века усопших православных христиан – отцов, матерей, братьев и сестер наших. Преподобного Виссариона, чудотворца Египетского, преподобного Илариона Нового, преподобномучениц дев Архелаи, Феклы и Сусанны.

20 июня – 8-я воскресенье после Пасхи. День Святой Троицы, Пятидесятница. Мученика Феодота Анкирского, преподобного Маркелиана, папы Римского, и мучеников Клавдия, Кирина и Антонина, священномученика Маркелла, папы Римского, мучеников Сисинию и Кириака, диаконов, Изумруда, Ларгия, Апрониана, Сатурнина, Папия и Мавра, воинов, и Крискентиана, мучениц Прискиллы, Лукины и Артемии, царевны, мучениц Калерии (Валерии), Кириакии и Марии в Кесарии Палестинской.

21 июня – 1-я неделя по Пятидесятнице. Общица. День Святого Духа. Великомученика Феодора Стратилата, святого Ефрема, патриарха Антиохийского, преподобного Зосимы Финикийского, святителя Феодора, епископа Суздальского. Кипрской иконы Божией Матери (переходящее празднование в День Святого Духа).

22 июня – святителя Кирилла, архиепископа Александрийского, мучениц Феклы, Марфы и Марии в Персии.

23 июня – священномученика Тимофея, епископа Прусского, святителя Иоанна, митрополита Тобольского, преподобного Силуана, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, мучеников Александра, Антонины, девы, преподобного Феофана Антиохийского, святого Вассиана, епископа Лавдийського.

24 июня – апостолов Варфоломея и Варнавы. Иконы Божией Матери "Достойно есть" ("Милующая"). Иконы Божией Матери "Споручница грешных", Корецкой.

25 июня – преподобного Онуфрия Великого, преподобного Петра Афонского, преподобных Иоанна, Андрея, Ираклемона и Феофила.

26 июня – отдание праздника Пятидесятницы. Мученицы Акилины, святителя Трифилия, епископа Левкусии Кипрской, мученицы Антонины, преподобной Анны и сына ее Иоанна.

27 июня – 1-я воскресенье после Пятидесятницы. Всех святых. Пророка Елисея, святителя Мефодия, патриарха Константинопольского, благоверного князя Мстислава, во Святом Крещении Георгия, Храброго, Новгородского, преподобного Елисея Сумского. Икон Божией Матери "Умягчение злых сердец" (Семистрельная) и "Нерушимая Стена". Заговенье на Петров пост.

28 июня – 2-я неделя по Пятидесятнице. Пророка Амоса, святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси, мучеников Вита, Модеста и Крискентия, кормилицы, мученика Дули Киликийского, преподобного Дули, страстотерпца, Египетского, блаженного Иеронима Стридонского, блаженного Августина, епископа Иппонийского, благоверного князя Лазаря Сербского, святого Ефрема, патриарха Сербского. Перенесение мощей преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольського. Начало Петрова поста.

29 июня – святителя Тихона, епископа Амафунтского, священномученика Тигрия, пресвитера, и мученика Евтропия, чтеца.

30 июня – мучеников Мануила, Савела и Исмаила.

Сплошная седмица в июне-2021

В первом летнем месяце будет неделю без поста, посвященный светлому празднику Троицы. он пройдет с 21 по 27 июня .

Посты в июне 2021-го

В июне будет однодневный и многодневные посты.

После завершения Троицкой седмицы начнется многодневный Петров пост, который в 2021 году продлится 13 дней – с 28 июня до 11 июля .

Также в июне будет пара однодневных постов по средам и пятницам: 2, 4, 9, 11, 16, 18 июня .

В эти дни следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов.

Дни особого поминовения усопших в июне 2021-го

19 июня – Троицкая родительская суббота, день поминовения усопших родственников.

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