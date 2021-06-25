Церковные праздники 25 июня: история и поздравления

Какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

25 июня в православной церкви чтится память преподобного Петра Афонского.

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История праздника

Петр жил в VII-VIII веке. Изначально он был воеводой в императорских войсках. Однако во время войны с сирийцами попал в плен. Сидя в крепости, Петр раздумывал, за какие грехи получил такое наказание от Господа, и вспомнил о своем давнем невыполненном намерении уйти в монастырь.

Осознав это, Петр принял решение молиться и соблюдать строгий пост. Тогда во сне к нему явились Николай Чудотворец и святой Симеон Богоприимец. Они чудесным образом сняли с него оковы, двери темницы открылись, и Петр вышел на свободу.

Петр исполнил свое обещание и принял монашество в Риме. Его постриг лично Папа Римский и разрешил самому выбрать себе место жительства. С помощью Богородицы Петр выбрал святую гору Афон, где и прожил в молитвах более полувека, до конца своих дней.

Церковные праздники и события 25 июня

Также в этот день чтится память преподобного Онуфрия Великого, преподобных Иоанна, Андрея, Ираклемона и Феофила.

Народный праздник

В народе 25 июня почитался Петр Солнцеворот, названный так потому, что с этого периода день становился короче, солнце поворачивало на зиму, а лето – на жару. По приметам, если на Петра была жаркая погода – к хорошему сенокосу, а дождливый Петр принесет мокрый покос.

Кто отмечает день ангела

Именины 25 июня празднуют: Андрей, Анна, Иван, Мария, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан.

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Поздравления для именинников в день ангела

Какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Побед больших я пожелаю,

Отрады, нежности, тепла,

Здоровья крепкого без края,

Достатка, мира и добра.

Работа чтоб была не в тягость,

А отдых превосходен был,

Чтоб было солнце, счастье, радость,

И чтоб любовь затмила мир.

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