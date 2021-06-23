Церковные праздники 23 июня: история и поздравления

Какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
23 июня в православной церкви чтится память священномученика Тимофея, епископа Прусского.
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История праздника
Тимофей жил в IV веке в Вифании. Он служил епископом в Пруссе, отличался высокой духовностью и вел праведный образ жизни, обращая многих язычников в христианство. Также считалось, что Тимофей имел дар чудотворения.
Однажды о нем узнал император Юлиан Отступник, который преследовал христиан. Он заключил Тимофея в темницу, где епископ продолжил читать христианские проповеди и сумел привлечь в веру многих узников. За это по приказу императора святитель Тимофей был обезглавлен.
Позже мощи святого Тимофея были перенесены в Константинополь, а у его гробницы стали происходить чудеса.
Церковные праздники и события 23 июня
Также в этот день чтится память святителя Иоанна, митрополита Тобольского, преподобного Силуана, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, мучеников Александра, Антонины, девы, преподобного Феофана Антиохийского, святого Вассиана, епископа Лавдийского.
Народный праздник
В народе 23 июня почитались Знамения Тимофея. Считалось, что святитель посылает людям знаки судьбы, часто тревожные. Главное – уметь их увидеть и правильно распознать. В этот день внимательно следили за погодой и состоянием природы. К примеру, если день Тимофея засушливый, то земле грозит засуха в это лето. А если на току появлялись мыши – год будет голодным.
Кто отмечает день ангела
Именины 23 июня празднуют: Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Василий, Герасим, Иван, Илья, Иннокентий, Кузьма, Макар, Николай, Павел, Семен, Тимофей.
Поздравления для именинников в день ангела
Какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
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Примите искренние поздравления
От сердца, от ума и от души.
Пусть будут лишь счастливыми знаменья,
Пусть будут дни светлы и хороши!
Пусть жизнь приносит радостные вести,
Не будет в ней печали и забот.
Родные будут вечно с вами вместе,
Не будет слез, обид, потерь, невзгод!
Живите в мире и в ладу с собою,
Пускай успех не покидает вас,
Пусть счастье льется чистою рекою
И завтра, и сегодня, и сейчас.
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