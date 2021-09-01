Церемония открытия: Лучшие наряды красной дорожки Венецианского кинофестиваля – 2021

Красная дорожка Венецианского кинофестиваля - 2021 / Фото: Getty Images

В Италии, на острове Лидо открылся 78-й ежегодный Венецианский международный кинофестиваль. С самого утра на мероприятие, которое продлится до 11 сентября, прибывают самые знаменитые гости.

Откроет кинофестиваль новый фильм Педро Альмодовара "Параллельные матери", в котором главные роли сыграли Пенелопа Крус и Росси Де Пальма. Также в программе есть три украинских фильма.

В этом году в жюри, кроме председателя Пон Чжун Хо ("Паразиты"), пригласили режиссера Хлою Чжао ("Земля кочевников"), актрис Виржини Эфира, Синтию Эриво, Сару Гадон, документалиста Александра Нанау и режиссера Саверио Костанцо.

Как сообщали ранее организаторы, на Венецианский кинофестиваль будут пускать только посетителей со специальными пропусками с указанием сертификатов вакцинации от COVID-19 или отсутствием вируса. Но это не помешало звездам посетить столь значимое событие.

Рассматриваем самые красивые и эффектные образы с церемонии открытия 78-го Венецианского кинофестиваля.

На красной дорожке блистали: Пенелопа Крус, Изабель Юппер, Хелен Миррен, Бьянка Балти, Адриана Лима и многие другие. В этом году очень явно, что звездам и их стилистам не хватало блеска из-за повсеместных локдаунов. На знаменитостях сверкали не только бриллианты Cartier, которые были одними из главных спонсоров, но и платья.

Так, Адриана Лима появилась в ярко-красном платье в пайетках Etro, Серена Росси в белом с россыпью пайеток Armani Prive, а затмила всех Хелен Миррен в образе от Dolce & Gabbana – актриса выбрала платье бирюзового цвета в... пайетках.

Адриана Лима / Фото: Getty Images

Хелен Миррен / Фото: Getty Images

Серена Росси

Модель Бьянка Балти примерила платье с кутюрного показа Alta Moda, который буквально завершился накануне вечером 31 августа.

Бьянка Балти / Фото: Getty Images

Самым стильным выходом на красной дорожке фестиваля стало появление 40-летней модели Мариякарлы Босконо. Она вышла в платье благородного коричневого оттенка Versace. К ним модель надела ожерелье с бриллиантами и изумрудами.

Мариякарла Босконо / Фото: Getty Images

Изабель Юппер сменила образы Balenciaga на более утонченные Armani Prive. А вот Пенелопа Крус осталась верна модному дому Chanel, поддерживая рекламные контракты

Изабель Юппер / Фото: Getty Images

Пенелопа Крус и Милена Смит / Фото: Getty Images

Анна Делло Руссо / Фото: instagram.com/annadellorusso/

Сара Сампайо и Барбара Палвин

Смотрите в ролике о красной дорожке Канн:

Читайте также: