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Пенелопа Крус, Изабель Юппер и Кирстен Данст: первые гости Венецианского кинофестиваля

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
1 сентября, 17:55
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Кинофестиваль продлится до 11 сентября. В первый день на открытии покажут новый фильм двукратного лауреата премии "Оскар" режиссера Педро Альмодовара "Параллельные матери"
Анна Делло Руссо, Педро Альмодовар, Пенелопа Крус в Венеции
Анна Делло Руссо, Педро Альмодовар, Пенелопа Крус в Венеции / Фото: instagram.com/penelopecruzoficial, instagram.com/annadellorusso/

Сегодня, первого сентября, когда многие украинцы отправили своих деток в школу, стартует 78-й ежегодный Венецианский международный кинофестиваль.

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Мероприятие пройдет на острове Лидо. Мировые знаменитости, актеры, режиссеры, продюсеры прибудут на красную дорожку, которая начнется в 19:00 по киевскому времени.

Ведущей церемонии станет итальянская актриса Серена Росси. Жюри в этом году возглавил южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо ("Паразиты").

Всего в основном конкурсе кинофестиваля будут участвовать 21 фильм, среди которых есть проект украинского режиссера Валентина Васяновича "Отражение". Также в программе "Горизонты" представлена картина Олега Сенцова "Носорог" и словацко-чешско-украинская картина Петера Керекеша "Цензорка".

Пока звездные гости только прибывают на остров Лидо, чтобы принять участие в пресс-конференциях и завтраках по случаю открытия. Среди знаменитостей, уже были замечены Карла Бруни, Адриана Лима, Мэгги Джилленхол.

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Пенелопа Крус опубликовала в своем Instagram новые снимки, на которых она запечатлена вместе с Альмодоваром. Для прибытия в Венецию актриса выбрала классический твидовый костюм Chanel.

Серена Росси в розовом платье Armani Privé приняла участие в традиционной съемке ведущей фестиваля на берегу моря.

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Кирстен Данст позировала перед папарацци в образе от Salvatore Ferragamo. Чтобы посмотреть все образы звезд, свайпайте ленту.

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Изабель Юппер для фотоколла выбрала одежду Giorgio Armani. 68-летняя французская актриса прибыла на остров Лоти в принтованной юбке и голубой блузе бренда, а затем переоделась в классический деловой костюм с черными брюками и кофейного цвета жакетом.

Модель Адриана Лима уже активно готовится к красной дорожке. Звезда опубликовала сториз, где ей наносят макияж и делают укладку.

Адриана Лима
Адриана Лима / Фото: instagram.com/adrianalima/

Самым же эффектным появлением стал приезд Анны Делло Руссо. Экс-креативный консультант японского журнала Vogue выбрала два наряда итальянского дома моды Ermanno Scervino. Интересно, в чем экстравагантная модница появится на красной дорожке?

Смотрите в ролике об украинских дизайнерах, которые создают наряды для звезд кинофестивалей:

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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