Бывшая супруга DZIDZIO угрожала Оле Цибульской: певицу травили в соцсетях

DZIDZIO и Оля Цибульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

На сцене и в клипах Оля Цибульская и DZIDZIO выглядят как пара, между которой точно горит искра страсти. Не удивительно, что экс-супруга артиста певица SLAVIA ревновала его к Цибульской.

Недавно Ярослава Хома намекнула на измены DZIDZIO, а теперь о разводе кума заговорила Оля Цибульская. Она призналась, что получала угрозы в соцсетях, а также прокомментировала свои отношения с Михаилом.

Многие поклонники сравнивают сына Цибульской с DZIDZIO, хотя Оля отрицает это, и говорит, что певец точно не является отцом ее ребенка.

Фото: instagram.com/cybulskaya

"Мне кажется, чтобы я сейчас не сказала, все равно все скажут что я шлюха, разлучница. Что я влезла в семью и родила Дзидзьо сына. Поэтому нет, ничего у нас с Дзидзьо не было, сын не от него. Дзидзьо не отец Нестора. Я об этом говорила тысячу раз", – сказала исполнительница в интервью, опубликованном в YouTube-канале "Світського життя".

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Фото: instagram.com/cybulskaya

Цибульская также призналась, что получала угрозы в соцсетях, намекнув, что они были от супруги DZIDZIO.

"Я даже в какой-то момент, начала получать угрозы разные в смс, в соцсетях, там была месть кланами, родственники родственников, подруги подруг, новые страницы с нулем подписчиц. Когда это все рухнуло мне на голову, я специально в интервью говорила "мы с кумом", но это никак не останавливало эту волну угроз", — поделилась Оля.

Напомним, что ранее супруга DZIDZIO оправдалась за развод и призналась, что старалась спасти семью.