Бывшая домработница Пугачевой призналась, что сделала аборт ради работы у певицы

Людмила Дороднова, которая проработала у Аллы Пугачевой домработницей много лет, дала откровенное интервью

Бывшая домработница Пугачевой объяснила, почему у нее нет детей / Фото: Скриншот из YouTube

Людмила Дороднова много лет работала у Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова домработницей. Как призналась Дороднова, ей пришлось пожертвовать личной жизнью ради работы у звезд.

Два года домработница Пугачевой состояла в браке, но почти не виделась с мужем из-за того, что вся ее жизнь проходила в доме певицы. Она не скрывает, что после развода встречалась с мужчинами и ей удавалось забеременеть, но она осознанно прерывала несколько беременностей.

"Аборты, и не один, я сделала. Раз я сделала первый и второй, то и третий, и пятый ребенок мне не нужен. У меня работа была важнее, чем все остальное. Когда я с Аллой сошлась, ее Кристине было восемь лет. Я помогала, как могла. А своя семья? Я не жалею, что у меня нет ни мужа, ни детей. Я бы ничего не поменяла", – сказала Людмила Дороднова в программе"Прямой эфир. Андрей Малахов".

Алла Пугачева и Людмила Дороднова / Фото: Скриншот из YouTube, instagram.com/_alla.pugacheva_

Ранее домработница Пугачевой рассказывала, что ей было комфортно работать со звездами.

"У Аллы я получала все сполна. Это первый человек, у которого я жила как у Христа за пазухой. Она бесконечно добрая и совсем не пафосная, несмотря на то что настоящая звезда", – делилась Людмила.

Реклама

Дороднова призналась, что работа была прибыльной и она смогла приобрести однокомнатную квартиру и сделать в ней хороший ремонт.

"Хорошая квартира, хоть и однокомнатная. Метро рядом, надо в центр, привезет", – поделилась бывшая домработница Пугачевой и Киркорова.

Также Филипп Киркоров, у которого она работала последние годы, выдал ей щедрое пособие и пообещал помогать, если потребуется.

Звезды рассказала о своих помощниках – подробности в сюжете:

Ранее бывшая домработница Аллы Пугачевой раскрыла детали начала романа Примадонны и Галкина.