Букингемскому дворцу пришлось нарушить давнюю традицию из-за беременности Кейт Миддлтон

Королевский эксперт рассказал, что беременность жены принца Уильяма пришлось рассекретить раньше положенного срока

Уже завтра Кейт Миддлтон и принц Уильям отметят десятую годовщину свадьбы. В честь такого события королевский эксперт Эшли Пирсон решил обнародовать ранее неизвестный факт о первой беременности герцогини Кембриджской. Об этом пишет Daily Express.

О первенце Кейт и Уильяма общественность узнала раньше положенного срока.

"Кейт страдала от гиперемеза гравидарум. Это редкий вид утренней тошноты при беременности. Ситуация дошла до того, что жену принца Уильяма пришлось на несколько дней положить в больницу", – рассказал Эшли Пирсон.

Кейт Миддлтон, принц Уильям и принц Джордж / Фото: Getty Images Реклама

В Букингемском дворце переживали, что начнут появляться разные слухи относительно того, почему Кейт Миддлтон в больнице, и поэтому пришлось выступить с официальным заявлением.

Из-за этого была нарушена многолетняя традиция, согласно которой о появлении наследника сообщается после третьего месяца беременности королевской особы.

Ранее мама Кейт Миддлтон рассказала о любимом занятии своих внуков.