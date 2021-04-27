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Мать Кейт Миддлтон рассекретила любимое занятие принцев Джорджа, Луи и принцессы Шарлотты

Сегодня, 11:56

Кэрол Миддлтон обожает заниматься садоводством и активно приобщает к этому делу своих внуков. Малыши любят проводить время в саду и огороде

Кэрол Миддлтон, мать герцогини Кембриджской – Кейт Миддлтон, обожает проводить время с внуками – принцами Джорджем, Луи, которой недавно пошел в садик, и принцессой Шарлоттой. Оказалось, что любимое занятие малышей с бабушкой – это садоводство.

Кэрол хочет приучить внуков к заботе о природе и нередко проводит время с ними в саду.

"Когда я высаживаю растения вместе с внуками, мне нравится, чтобы все лежало на своих местах и у каждого были собственные ведерце с лопаткой. Так они сразу смогут приступить к работе и позже не придется тратить время на поиски того или иного предмета, ведь иначе дети потеряют интерес и уйдут", – рассказала Миддлтон-старшая в интервью журналу Saga.

Кэрол Миддлтон, принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми
Кэрол Миддлтон, принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми
Фото: Getty Images

"Детям важно расти с уважением к природе, пусть ради этого они даже немного и испачкаются", – добавила Кэрол с улыбкой.

Мать Кейт Миддлтон выращивает картофель, лук, морковь, свеклу и другие овощи.

"Нет лучшего способа приучить малышей к здоровому питанию, чем предоставить им возможность самим выбирать себе овощи на собственном огороде", – уверяет Кэрол.

Отметим, что кроме принцев Джорджа, Луи и принцессы Шарлотты у Кэрол Миддлтон есть еще двое внуков – это Артур и Грейс – дети Пиппы Миддлтон, младшей сестры Кейт.

Ранее мы писали, что дядя Кейт Миддлтон обвинил Меган Маркл во лжи.

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