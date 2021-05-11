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Будьте осторожны: ожидается мощная магнитная буря мая-2021

11 мая, 16:26

Ольга Козачок

Уже через два дня Землю накроет сильный геомагнитный всплеск

Магнитные бури 13-18 мая / Фото: Pexels

Самая сильная и продолжительная магнитная буря месяца ожидается на Земле через два дня. Так, в четверг, 13 мая, начнется мощный геомагнитный всплеск, который будет штормить в течение нескольких дней.

Не успеет еще завершиться действие новолуния, 11 мая, как землян ждет новое испытание в виде продолжительной магнитной бури в середине мая.

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Как поведет себя майская магнитная буря 13-18 мая

Но это не последнее проявление солнечной активности в конце весны. Солнце непостоянно, и прогноз магнитных бурь может меняться. Зная прогноз активности Солнца, многие метеозависимые люди смогут хоть немного защититься от негативного воздействия магнитных бурь и быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия и перепадам настроения в период геомагнитных возмущений.

Когда еще ожидаются геомагнитные колебания и бури в ближайшее время, читайте в нашем прогнозе на май-2021.

Ранее мы публиковали лунный календарь на май 2021 года: благоприятные и опасные дни.

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